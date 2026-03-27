Самарский университет - сильнейший на областной универсиаде по компьютерному спорту

В киберспортивном центре «Киберпланик» Самарского государственного экономического университета состоялись соревнования по компьютерному спорту в рамках областной универсиады среди команд образовательных организаций высшего образования в 2026 году. В них приняли участие представители 11 вузов Самарской области.

По итогам общекомандного зачета в топ-3 вошли:

Самарский университет

СамГТУ

СГЭУ

Победителями соревнований в личном зачете стали:

Starcraft: Дамир Хасанов, Самарский университет

Tekken 8: Кирилл Божко, ПГУТИ

MLBB: Алексей Волков, Самарский университет

Dota 2: СамГТУ (Никита Суфияров, Дмитрий Кузьмин, Михаил Павлов, Матвей Козлов, Антон Тарасов)

Counter-Strike 2: СамГТУ (Даниил Черкасов, Егор Кондрашин, Кирилл Верховцев, Александр Сикачев, Иван Драгунов).

Фото: минспорта СО