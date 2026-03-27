«РКС-Самара»: с 31 марта по 2 апреля пройдут плановые ремонтно-профилактические работы 

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Внимание: возможное ограничение движения. Планируются ремонтные работы на водопроводной линии на ул.Запорожской, в связи с чем будет закрыта проезжая часть ул. Запорожская от ул. Гагарина до ул. Дыбенко

Ориентировочный срок: с 10:00 28.03.26 до 20:00 30.03.2026

31 марта

В связи с заменой узлов в водопроводном колодце будет отключено ХВС по адресам: ул. Энтузиастов, 28, 29 — до 16:00; ул. Энтузиастов, 27; ул. М. Сорокина, 1 — до 22:00.

По адресам ул. Энтузиастов, 28 и ул. М. Сорокина, 1 будут установлены бойлеры.

В связи с ремонтными работами на НСП №37 с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Дыбенко, 114, 116, 118, 118А, 120; ул. Советской Армии, 99, 99А, 101, 103, 105, 107, 113, 115, 119, 121, 123; ул. Антонова-Овсеенко, 61, 79, 81, 83, 85.

1 апреля

В связи с ремонтными работами на НСП №170 с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Владимирская, 21, 23, 27, 29; пр. Карла Маркса, 6; ул. Чернореченская, 27А.

2 апреля

В связи с ремонтными работами на НСП №33 «А» с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Ново-Вокзальная, 271, 275, 277, 279; ул. Солнечная, 33, 35, 39; ул. Губанова, 28, 30, 32, 34; ул. Ново-Садовая, 228, 230, 232.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.