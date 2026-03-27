На 10-м километре автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка – Южный» вода вышла на проезжую часть. Высота перелива составляет 0,05 м, протяжённость – 50 м.
Минтранс СО: в Большеглушицком районе зафиксирован перелив талых вод
С 10:00 28 марта до 20:00 30 марта в Самаре будет закрыто движение по проезжей части улицы Запорожской в границах улиц Гагарина и Дыбенко.
Движение по участку улицы Запорожской в Самаре будет временно ограничено
С 26 по 29 марта в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Грация» проходит первенство России по универсальному бою.
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
Народная программа «ЕР» и РЖД подразумевает трансформацию ж/д вокзалов в комфортные и современные общественные пространства – с развитой инфраструктурой и безбарьерной средой, что повысит качество поездок по всей стране.
По народной программе «Единая Россия» и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах
В Самаре с 06:00 28 марта до 23:59 11 апреля будет недоступен проезд по улице Литвинова в границах улиц Конструктивной и Лиственной.
Временно изменят схему движения по улице Литвинова в Самаре
Команда «Молния» из Самары — мама Ольга, папа Сергей и их сыновья, юнармейцы Богдан и Владислав Шваловы – приняла участие в открытии нового сезона Всероссийской игры «Семейная зарница» в Москве.
Самарская семья приняла участие в открытии нового сезона «Семейной зарницы» в Москве
С 1 апреля в Самаре временно изменится схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 20, 20к, 22 и 24.
5 трамвайных маршрутов поменяют схему движения на время капремонта линии по улице Ново-Садовой в Самаре
1 апреля в Самаре, на площадке КРЦ «Звезда», стартуют игры 1/8 финала Центральной лиги Международного союза КВН «САМАРА».
Игры 1/8 центральной лиги КВН «САМАРА» пройдут в начале апреля в КРЦ «Звезда»
«РКС-Самара»: с 31 марта по 2 апреля пройдут плановые ремонтно-профилактические работы 

Возможное ограничение движения. Планируются ремонтные работы на ул.Запорожской, в связи с чем будет закрыта проезжая часть ул. Запорожская от ул. Гагарина до ул. Дыбенко 

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Ориентировочный срок: с 10:00 28.03.26 до 20:00 30.03.2026

31 марта
В связи с заменой узлов в водопроводном колодце будет отключено ХВС по адресам: ул. Энтузиастов, 28, 29 — до 16:00; ул. Энтузиастов, 27; ул. М. Сорокина, 1 — до 22:00.
По адресам ул. Энтузиастов, 28 и ул. М. Сорокина, 1 будут установлены бойлеры.

В связи с ремонтными работами на НСП №37 с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Дыбенко, 114, 116, 118, 118А, 120; ул. Советской Армии, 99, 99А, 101, 103, 105, 107, 113, 115, 119, 121, 123; ул. Антонова-Овсеенко, 61, 79, 81, 83, 85.

1 апреля
В связи с ремонтными работами на НСП №170 с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Владимирская, 21, 23, 27, 29; пр. Карла Маркса, 6; ул. Чернореченская, 27А.

2 апреля
В связи с ремонтными работами на НСП №33 «А» с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Ново-Вокзальная, 271, 275, 277, 279; ул. Солнечная, 33, 35, 39; ул. Губанова, 28, 30, 32, 34; ул. Ново-Садовая, 228, 230, 232.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара Самара

Специалисты «РКС-Самара» приняли участие в церемонии подведения итогов движения «ЭкоРавновесие-2025» медиахолдинга «Комсомольская правда».
Сотрудники ресурсоснабжающей компании «РКС-Самара» в ходе планового рейда предотвратили очередной незаконный слив жидких бытовых отходов в центре города.
Работу технического блока «РКС-Самара» отметили на высоком уровне.
27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности.
