Инфраструктурные кредиты дали импульс развитию регионов и привлекли почти 4,7 трлн рублей частных инвестиций

Механизмы инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК), специальных казначейских кредитов (СКК) и казначейских инфраструктурных кредитов (КИК) стали ключевым инструментом социально-экономического развития российских регионов.

С их помощью создаются комфортные условия для жизни граждан и формируется долгосрочный задел для роста территорий.

Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, наиболее значимыми по объему стали инфраструктурные кредиты, выдаваемые субъектам РФ под 3% годовых на 15 лет.

«Это позволяет реализовывать проекты, оказывающие мультипликативный эффект как на развитие территорий, так и на рост экономики, без сильной нагрузки на региональные бюджеты», — отметил Хуснуллин.

По словам вице-премьера, все инициативы направлены на улучшение качества жизни россиян: от модернизации существующей инфраструктуры до создания новых точек роста.

Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин добавил, что с 2021 года благодаря этим программам в стране было привлечено почти 4,7 трлн рублей внебюджетных инвестиций.

«Кроме того, благодаря таким проектам построено 42,6 млн кв. м жилья и создано 203 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день с привлечением средств ИБК, СКК и КИК завершены 1004 объекта и мероприятия, включая 576,7 км дорог и более 2,1 тыс. км коммунальных сетей», — подчеркнул Купызин.

При этом основная часть кредитных средств направляется на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства — одной из самых сложных и уязвимых сфер инфраструктуры страны.