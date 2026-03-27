Я нашел ошибку
Главные новости:
На 10-м километре автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка – Южный» вода вышла на проезжую часть. Высота перелива составляет 0,05 м, протяжённость – 50 м.
С 10:00 28 марта до 20:00 30 марта в Самаре будет закрыто движение по проезжей части улицы Запорожской в границах улиц Гагарина и Дыбенко.
С 26 по 29 марта в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Грация» проходит первенство России по универсальному бою.
Народная программа «ЕР» и РЖД подразумевает трансформацию ж/д вокзалов в комфортные и современные общественные пространства – с развитой инфраструктурой и безбарьерной средой, что повысит качество поездок по всей стране.
В Самаре с 06:00 28 марта до 23:59 11 апреля будет недоступен проезд по улице Литвинова в границах улиц Конструктивной и Лиственной.
Команда «Молния» из Самары — мама Ольга, папа Сергей и их сыновья, юнармейцы Богдан и Владислав Шваловы – приняла участие в открытии нового сезона Всероссийской игры «Семейная зарница» в Москве.
С 1 апреля в Самаре временно изменится схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 20, 20к, 22 и 24.
1 апреля в Самаре, на площадке КРЦ «Звезда», стартуют игры 1/8 финала Центральной лиги Международного союза КВН «САМАРА».
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.13
1.41
EUR 95
1.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Инфраструктурные кредиты дали импульс развитию регионов и привлекли почти 4,7 трлн рублей частных инвестиций

231
Механизмы ИБК, СКК и КИК стали ключевым инструментом социально-экономического развития российских регионов.

Механизмы инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК), специальных казначейских кредитов (СКК) и казначейских инфраструктурных кредитов (КИК) стали ключевым инструментом социально-экономического развития российских регионов.

С их помощью создаются комфортные условия для жизни граждан и формируется долгосрочный задел для роста территорий.

Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, наиболее значимыми по объему стали инфраструктурные кредиты, выдаваемые субъектам РФ под 3% годовых на 15 лет.

«Это позволяет реализовывать проекты, оказывающие мультипликативный эффект как на развитие территорий, так и на рост экономики, без сильной нагрузки на региональные бюджеты», — отметил Хуснуллин. 

По словам вице-премьера, все инициативы направлены на улучшение качества жизни россиян: от модернизации существующей инфраструктуры до создания новых точек роста.

Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин добавил, что с 2021 года благодаря этим программам в стране было привлечено почти 4,7 трлн рублей внебюджетных инвестиций.

«Кроме того, благодаря таким проектам построено 42,6 млн кв. м жилья и создано 203 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день с привлечением средств ИБК, СКК и КИК завершены 1004 объекта и мероприятия, включая 576,7 км дорог и более 2,1 тыс. км коммунальных сетей», — подчеркнул Купызин.

При этом основная часть кредитных средств направляется на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства — одной из самых сложных и уязвимых сфер инфраструктуры страны.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности.
160
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
291
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
333
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
343
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
297
Весь список