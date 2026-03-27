На 10-м километре автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка – Южный» вода вышла на проезжую часть. Высота перелива составляет 0,05 м, протяжённость – 50 м.
Минтранс СО: в Большеглушицком районе зафиксирован перелив талых вод
С 10:00 28 марта до 20:00 30 марта в Самаре будет закрыто движение по проезжей части улицы Запорожской в границах улиц Гагарина и Дыбенко.
Движение по участку улицы Запорожской в Самаре будет временно ограничено
С 26 по 29 марта в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Грация» проходит первенство России по универсальному бою.
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
Народная программа «ЕР» и РЖД подразумевает трансформацию ж/д вокзалов в комфортные и современные общественные пространства – с развитой инфраструктурой и безбарьерной средой, что повысит качество поездок по всей стране.
По народной программе «Единая Россия» и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах
В Самаре с 06:00 28 марта до 23:59 11 апреля будет недоступен проезд по улице Литвинова в границах улиц Конструктивной и Лиственной.
Временно изменят схему движения по улице Литвинова в Самаре
Команда «Молния» из Самары — мама Ольга, папа Сергей и их сыновья, юнармейцы Богдан и Владислав Шваловы – приняла участие в открытии нового сезона Всероссийской игры «Семейная зарница» в Москве.
Самарская семья приняла участие в открытии нового сезона «Семейной зарницы» в Москве
С 1 апреля в Самаре временно изменится схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 20, 20к, 22 и 24.
5 трамвайных маршрутов поменяют схему движения на время капремонта линии по улице Ново-Садовой в Самаре
1 апреля в Самаре, на площадке КРЦ «Звезда», стартуют игры 1/8 финала Центральной лиги Международного союза КВН «САМАРА».
Игры 1/8 центральной лиги КВН «САМАРА» пройдут в начале апреля в КРЦ «Звезда»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
Обкатка четырех новых трамваев «Львёнок» в Самаре стартует в апреле

В Самару прибыли еще четыре низкопольных трамвая модели 71-911ЕМ «Львенок».

В Самару прибыли еще четыре низкопольных трамвая модели 71-911ЕМ «Львенок». Они доставлены в Северное депо Трамвайно-троллейбусного управления, где состоялась распаковка и приемка нового транспорта. О промежуточных итогах обновления подвижного состава рассказал первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин в эфире программы «Прямой диалог» в Госпаблике администрации города Самары.

«Самара — крупный мегаполис с развитой системой маршрутов наземного общественного транспорта. Задача, поставленная главой города Иваном Николаевичем Носковым, — усовершенствовать ее, сделать интуитивно понятной для жителей и гостей областного центра. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и при поддержке Правительства Самарской области обновляем подвижной состав трамваев и автобусов. Следующий этап — ремонт трамвайных путей, сетей и увеличение регулируемых автобусных маршрутов в городе», – отметил первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин.

В течение 2025 года автобусный парк был обновлен на 97% машинами 2024–2025 годов выпуска. По мере перевода маршруток на регулируемый тариф планируется продолжение обновления парка общественного транспорта Самары.

Обкатка новых трамваев «Львенок» стартует в начале апреля, а уже до начала мая вагоны — единичные и в сцепке — выйдут на линии. Они заменят старые «Татра Т3» 70-х годов прошлого века на востребованных городских маршрутах №№ 7, 19, 20, 20к и 24. Сборка вагонов проходит на заводах разработчика и производителя — компании «ПК Транспортные системы» в Санкт-Петербурге, Твери и Энгельсе.

«Перед регулярными пассажирскими рейсами новые вагоны проходят обкатку — каждый «Львенок» должен проехать не менее 50 км по городу. Это критически важный этап, он позволяет не только проверить работу всех систем в городских условиях, но и адаптировать технику. Водители в ходе обкатки детально изучают маршруты, привыкают к «поведению» вагона на разных участках, – отметил руководитель Трамвайно-троллейбусного управления города Самары Дмитрий Петров. – В марте в Самару уже отгружено 10 новых трамваев. Поставку оставшихся вагонов планируется завершить до конца апреля».

Сегодня на муниципальных маршрутах Самары эксплуатируют 51 трамвай модели 71-911ЕМ «Львенок». Трамваи низкопольные, они доступны для маломобильных пассажиров. Салоны оснащены системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и современными медиакомплексами, которые в режиме реального времени отображают маршрут, время до следующей остановки и температуру воздуха.

В 2026 году в Самаре стартует капремонт трамвайных путей по улице Ново-Садовой. Совокупно от улицы Ново-Вокзальной до разворотного кольца у ТЦ «Апельсин» и от ТЦ «Апельсин» до улицы Гастелло обновят примерно по 2,5 км трамвайной линии в каждом из направлений.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

 

Теги: Самара

Народная программа «ЕР» и РЖД подразумевает трансформацию ж/д вокзалов в комфортные и современные общественные пространства – с развитой инфраструктурой и безбарьерной средой, что повысит качество поездок по всей стране.
27 марта 2026, 19:39
По народной программе «Единая Россия» и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах
Народная программа «ЕР» и РЖД подразумевает трансформацию ж/д вокзалов в комфортные и современные общественные пространства – с развитой... Политика
В Самаре с 06:00 28 марта до 23:59 11 апреля будет недоступен проезд по улице Литвинова в границах улиц Конструктивной и Лиственной.
27 марта 2026, 19:03
Временно изменят схему движения по улице Литвинова в Самаре
В Самаре с 06:00 28 марта до 23:59 11 апреля будет недоступен проезд по улице Литвинова в границах улиц Конструктивной и Лиственной. Общество
С 1 апреля в Самаре временно изменится схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 20, 20к, 22 и 24.
27 марта 2026, 18:40
5 трамвайных маршрутов поменяют схему движения на время капремонта линии по улице Ново-Садовой в Самаре
С 1 апреля в Самаре временно изменится схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 20, 20к, 22 и 24. Транспорт
27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности.
27 марта 2026  17:57
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание по развитию биоэкономики
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
