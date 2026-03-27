На 10-м километре автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка – Южный» вода вышла на проезжую часть. Высота перелива составляет 0,05 м, протяжённость – 50 м.
Минтранс СО: в Большеглушицком районе зафиксирован перелив талых вод
С 10:00 28 марта до 20:00 30 марта в Самаре будет закрыто движение по проезжей части улицы Запорожской в границах улиц Гагарина и Дыбенко.
Движение по участку улицы Запорожской в Самаре будет временно ограничено
С 26 по 29 марта в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Грация» проходит первенство России по универсальному бою.
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
Народная программа «ЕР» и РЖД подразумевает трансформацию ж/д вокзалов в комфортные и современные общественные пространства – с развитой инфраструктурой и безбарьерной средой, что повысит качество поездок по всей стране.
По народной программе «Единая Россия» и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах
В Самаре с 06:00 28 марта до 23:59 11 апреля будет недоступен проезд по улице Литвинова в границах улиц Конструктивной и Лиственной.
Временно изменят схему движения по улице Литвинова в Самаре
Команда «Молния» из Самары — мама Ольга, папа Сергей и их сыновья, юнармейцы Богдан и Владислав Шваловы – приняла участие в открытии нового сезона Всероссийской игры «Семейная зарница» в Москве.
Самарская семья приняла участие в открытии нового сезона «Семейной зарницы» в Москве
С 1 апреля в Самаре временно изменится схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 20, 20к, 22 и 24.
5 трамвайных маршрутов поменяют схему движения на время капремонта линии по улице Ново-Садовой в Самаре
1 апреля в Самаре, на площадке КРЦ «Звезда», стартуют игры 1/8 финала Центральной лиги Международного союза КВН «САМАРА».
Игры 1/8 центральной лиги КВН «САМАРА» пройдут в начале апреля в КРЦ «Звезда»
С 1 апреля в Самаре временно изменится схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 20, 20к, 22 и 24. Это связано с началом второго этапа капитального ремонта трамвайных путей по ул. Ново-Садовой. На двух участках — от ул. Ново-Вокзальной до разворотного кольца у ТЦ «Апельсин» и от ТЦ «Апельсин» до ул. Гастелло — обновят около 5 км полотна. Специалисты полностью заменят верхнее строение пути, устроят ливнево-дренажную систему, щебеночное основание и рельсошпальную решетку. Планируется, что работы будут выполнены до конца октября 2026 года.

На время работ движение трамваев будет организовано в объезд следующим образом:

- трамвайный маршрут № 5 – ул. Чапаевская, ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Красноармейская, ул. Арцыбушевская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Ново-Садовая, Постников овраг (в прямом направлении); Постников овраг, ул. Ново–Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Арцыбушевская, ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Пионерская, ул. Чапаевская (в обратном направлении);

- трамвайный маршрут № 20 – ул. Фадеева, ул. Ново-Вокзальная, ул. Ставропольская, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Гаражная, Четвертый проезд, ул. Врубеля, ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Арцыбушевская, ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Пионерская, ул. Чапаевская (в прямом направлении); ул. Чапаевская, ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Красноармейская, ул. Арцыбушевская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Ново-Садовая, ул. Врубеля, Четвертый проезд, ул. Гаражная, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Ставропольская, ул. Ново-Вокзальная, ул. Фадеева (в обратном направлении);

- трамвайный маршрут № 20к – ул. Фадеева, ул. Ново-Вокзальная, ул. Ставропольская, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Гаражная, Четвертый проезд, ул. Врубеля, ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Арцыбушевская, ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Пионерская, ул. Чапаевская (в прямом направлении); ул. Чапаевская, ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Красноармейская, ул. Арцыбушевская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Ново-Садовая, ул. Врубеля, Четвертый проезд, ул. Гаражная, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Ставропольская, ул. Ново-Вокзальная, ул. Фадеева (в обратном направлении);

- трамвайный маршрут № 22 – 15-й микрорайон, ул. Ташкентская, ул. Демократическая, ул. Ново-Садовая, ул. Ново-Вокзальная, ул. Ставропольская, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Гаражная, Четвертый проезд, ул. Врубеля, ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Арцыбушевская, ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Пионерская, ул. Чапаевская (в прямом направлении); ул. Чапаевская, ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Красноармейская, ул. Арцыбушевская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Ново-Садовая, ул. Врубеля, Четвертый проезд, ул. Гаражная, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Ставропольская, ул. Ново-Вокзальная, ул. Ново-Садовая, ул. Демократическая, ул. Ташкентская, 15-й микрорайон (в обратном направлении);

- трамвайный маршрут №24 – ул. Земеца – остановочный пункт «Костромской переулок», ул. Победы, ул. Советская, ул. Ташкентская, ул. Демократическая, ул. Ново-Садовая, ул. Ново-Вокзальная, ул. Фадеева (в прямом направлении); ул. Фадеева, ул. Ново-Вокзальная, ул. Ново-Садовая, ул. Демократическая, ул. Ташкентская, ул. Советская, ул. Победы, ул. Земеца – остановочный пункт «Костромской переулок» (в обратном направлении).

Для минимизации неудобств пассажиров указанных трамваев также будет курсировать компенсационный общественный транспорт — автобусы. Воспользоваться ими можно будет бесплатно, а оплатить поездку только при пересадке на любые автобусы и трамваи, работающие в режиме регулярных перевозок. Посадка и высадка предусмотрена на всех остановочных пунктах по автобусной трассе вдоль трамвайных путей. Точка отправления при движении «в центр» – остановка «Улица Аминева», также можно сесть в бесплатный автобус на остановке «Улица Солнечная» и на всех следующих остановках; конечный остановочный пункт – «Постников овраг». Затем бесплатные автобусы развернутся в районе улицы Николая Панова, доедут до остановки «Постников овраг», заберут пассажиров и в направлении «из центра» поедут до улицы Аминева. Подробнее – на сайте администрации города Самары:  https://samadm.ru/media/news/58487/.

 

Фото: пресс-служба администрации Самары

