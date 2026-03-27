Я нашел ошибку
Главные новости:
На 10-м километре автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка – Южный» вода вышла на проезжую часть. Высота перелива составляет 0,05 м, протяжённость – 50 м.
Минтранс СО: в Большеглушицком районе зафиксирован перелив талых вод
С 10:00 28 марта до 20:00 30 марта в Самаре будет закрыто движение по проезжей части улицы Запорожской в границах улиц Гагарина и Дыбенко.
Движение по участку улицы Запорожской в Самаре будет временно ограничено
С 26 по 29 марта в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Грация» проходит первенство России по универсальному бою.
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
Народная программа «ЕР» и РЖД подразумевает трансформацию ж/д вокзалов в комфортные и современные общественные пространства – с развитой инфраструктурой и безбарьерной средой, что повысит качество поездок по всей стране.
По народной программе «Единая Россия» и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах
В Самаре с 06:00 28 марта до 23:59 11 апреля будет недоступен проезд по улице Литвинова в границах улиц Конструктивной и Лиственной.
Временно изменят схему движения по улице Литвинова в Самаре
Команда «Молния» из Самары — мама Ольга, папа Сергей и их сыновья, юнармейцы Богдан и Владислав Шваловы – приняла участие в открытии нового сезона Всероссийской игры «Семейная зарница» в Москве.
Самарская семья приняла участие в открытии нового сезона «Семейной зарницы» в Москве
С 1 апреля в Самаре временно изменится схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 20, 20к, 22 и 24.
5 трамвайных маршрутов поменяют схему движения на время капремонта линии по улице Ново-Садовой в Самаре
1 апреля в Самаре, на площадке КРЦ «Звезда», стартуют игры 1/8 финала Центральной лиги Международного союза КВН «САМАРА».
Игры 1/8 центральной лиги КВН «САМАРА» пройдут в начале апреля в КРЦ «Звезда»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.13
1.41
EUR 95
1.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Речь идёт не только о капитальных ремонтах зданий, но и о переосмыслении их функционала — с учётом потребностей жителей населённых пунктов и пассажиров. Идею о таком подходе высказали участники круглого стола «Дороги, которые нас объединяют: скорость и безопасность» партийного форума «Есть результат!» в Ростове-на-Дону. Инициатива войдёт в обновлённую Народную программу «Единой России».
Всего за пять лет уже модернизировано 16 зданий вокзалов. В 2026 году работы по обновлению вокзальных комплексов начнутся в Самаре, Благовещенске и Ноябрьске. Ранее завершились капремонты Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге, в Горячем Ключе Краснодарского края, и Биробиджане Еврейской автономной области.
 «Железнодорожный транспорт важен для жителей нашей страны, учитывая её огромные масштабы. По народной программе «Единой России» проводится масштабная модернизация вокзалов: строятся новые платформы, пешеходные мосты и тоннели. Все работы ведутся с учётом требований доступности для инвалидов. Ветераны СВО с тяжёлыми ранениями теперь могут передвигаться там, где раньше это было затруднительно. Новая концепция модернизации вокзалов расширит их функционал и сделает развитым общественным пространством», — отметил координатор направления «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей» народной программы партии, заместитель начальника департамента социального развития ОАО «РЖД», Герой России Владимир Сайбель.
На небольших станциях началось применение технологии строительства модульных вокзалов. Это здания из блочно-модульных конструкций с использованием современных технологий и долговечных материалов отечественного производства, которые позволяют создавать уникальный дизайн – от современных небольших капсульных конструкций (например, на станциях Шарташ или Мельниково) до воссоздания исторического облика вокзалов (например, на станциях Калязин, Переславль-Залесский или Сосногорск.
Модульные вокзалы абсолютно автономны. При этом обеспечивается их полное функционирование в соответствии со всеми современными требованиями безопасности и комфорта для пассажиров. Они оснащены автоматизированными системами информирования, оповещения, а также удалённого управления, что позволяет обеспечить работу вокзала в круглосуточном режиме. В России уже создано 12 модульных вокзалов.
Помимо этого, «Единая Россия» совместно с РЖД продолжает проект по созданию специализированных залов ожидания Центра содействия мобильности. Пространства проектируются при участии федерального координатора партпроекта «Единая страна – доступная среда», депутата Госдумы Михаила Терентьева. Помещения учитывают потребности всех категорий маломобильных пассажиров, в том числе, ветеранов боевых действий.
Отдельным направлением работы стало развитие железнодорожного туризма. Инициированный «Единой Россией» закон вводит правовые основы для туристических поездов и маршрутов. Новые форматы позволят использовать поезда как «отели на колёсах», обеспечивая пассажирам расширенный спектр услуг, включая экскурсионные и образовательные программы, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

  

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности.
27 марта 2026  17:57
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание по развитию биоэкономики
160
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
27 марта 2026  13:37
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
291
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
27 марта 2026  11:43
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
333
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
27 марта 2026  11:17
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
343
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
27 марта 2026  10:59
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
297
Весь список