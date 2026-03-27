По народной программе «Единая Россия» и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах

Речь идёт не только о капитальных ремонтах зданий, но и о переосмыслении их функционала — с учётом потребностей жителей населённых пунктов и пассажиров. Идею о таком подходе высказали участники круглого стола «Дороги, которые нас объединяют: скорость и безопасность» партийного форума «Есть результат!» в Ростове-на-Дону. Инициатива войдёт в обновлённую Народную программу «Единой России».

Всего за пять лет уже модернизировано 16 зданий вокзалов. В 2026 году работы по обновлению вокзальных комплексов начнутся в Самаре, Благовещенске и Ноябрьске. Ранее завершились капремонты Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге, в Горячем Ключе Краснодарского края, и Биробиджане Еврейской автономной области.

«Железнодорожный транспорт важен для жителей нашей страны, учитывая её огромные масштабы. По народной программе «Единой России» проводится масштабная модернизация вокзалов: строятся новые платформы, пешеходные мосты и тоннели. Все работы ведутся с учётом требований доступности для инвалидов. Ветераны СВО с тяжёлыми ранениями теперь могут передвигаться там, где раньше это было затруднительно. Новая концепция модернизации вокзалов расширит их функционал и сделает развитым общественным пространством», — отметил координатор направления «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей» народной программы партии, заместитель начальника департамента социального развития ОАО «РЖД», Герой России Владимир Сайбель.

На небольших станциях началось применение технологии строительства модульных вокзалов. Это здания из блочно-модульных конструкций с использованием современных технологий и долговечных материалов отечественного производства, которые позволяют создавать уникальный дизайн – от современных небольших капсульных конструкций (например, на станциях Шарташ или Мельниково) до воссоздания исторического облика вокзалов (например, на станциях Калязин, Переславль-Залесский или Сосногорск.

Модульные вокзалы абсолютно автономны. При этом обеспечивается их полное функционирование в соответствии со всеми современными требованиями безопасности и комфорта для пассажиров. Они оснащены автоматизированными системами информирования, оповещения, а также удалённого управления, что позволяет обеспечить работу вокзала в круглосуточном режиме. В России уже создано 12 модульных вокзалов.

Помимо этого, «Единая Россия» совместно с РЖД продолжает проект по созданию специализированных залов ожидания Центра содействия мобильности. Пространства проектируются при участии федерального координатора партпроекта «Единая страна – доступная среда», депутата Госдумы Михаила Терентьева. Помещения учитывают потребности всех категорий маломобильных пассажиров, в том числе, ветеранов боевых действий.

Отдельным направлением работы стало развитие железнодорожного туризма. Инициированный «Единой Россией» закон вводит правовые основы для туристических поездов и маршрутов. Новые форматы позволят использовать поезда как «отели на колёсах», обеспечивая пассажирам расширенный спектр услуг, включая экскурсионные и образовательные программы, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"