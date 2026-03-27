Самарская семья приняла участие в открытии нового сезона «Семейной зарницы» в Москве

Команда «Молния» из Самары — мама Ольга, папа Сергей и их сыновья, юнармейцы Богдан и Владислав Шваловы – приняла участие в открытии нового сезона Всероссийской игры «Семейная зарница» в Москве. Второй год подряд она проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Участниками запуска стали Герои России, ветераны специальной военной операции, участники президентской программы «Время героев» и семейные команды, ставшие победителями и финалистами прошлого сезона игры.



«”Семейная зарница” — это обновленный формат легендарной игры для команд из всех регионов России. Девиз проекта — “Родина начинается с семьи”: в семье закладываются первые и самые важные ценности, от старших к младшим передаются традиции, знания о родной истории, уважение к подвигам предков. В “Семейной зарнице” родители и дети вместе проходят испытания, учатся работать в команде, поддерживают друг друга. Это не просто игра — это вклад в воспитание поколения, которое будет любить свою страну так же, как любит свою семью. Поздравляю с запуском второго сезона и приглашаю семьи Самары принять участие», – сказал глава города Самары Иван Носков.



Участникам торжественного запуска нового сезона «Семейной зарницы» представили концепцию игры в 2026 году. Участие смогут принять семьи, состоящие из двух взрослых и двух детей старше 11 лет. Игра пройдет в четыре этапа: муниципальный, зональный, региональный и заключительный — всероссийский финал. Он объединит семьи из всех регионов России, подготовкой которых будут заниматься 89 наставников — ветеранов СВО. В финале участников ждёт маршрутная квест-игра и масштабная военно-тактическая игра на местности. Одной из ключевых составляющих сезона станет творческий конкурс, который позволит семьям продемонстрировать креатив и инженерное мышление.



Ключевым событием запуска нового сезона проекта стал круглый стол с элементами традиционного русского чаепития. Семейные команды представили свои традиции и рассказали, как совместное преодоление испытаний в прошлом сезоне укрепило их связь.



«Для нас «Семейная зарница» в прошлом году стала настоящим испытанием на сплоченность. Мы поняли, что главное в таких соревнованиях — не победа любой ценой, а умение слушать друг друга и действовать сообща. Стали больше времени проводить вместе, готовились, переживали друг за друга. Это невероятный опыт, который запомнится надолго. В этом году нам тоже очень интересно проверить себя и поддержать тех, кто только начинает свой путь», — поделилась член команды «Молния» мама Ольга.



Заявочная кампания «Семейной зарницы» продлится до 24 апреля 2026 года. Подать заявку на участие в игре можно на сайте Движения Первых https://projects.pervye.ru/projects/cef3e7bf-8192-4a3d-9cee-87df32c8aea5.

