На 10-м километре автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка – Южный» вода вышла на проезжую часть. Высота перелива составляет 0,05 м, протяжённость – 50 м.
С 10:00 28 марта до 20:00 30 марта в Самаре будет закрыто движение по проезжей части улицы Запорожской в границах улиц Гагарина и Дыбенко.
С 26 по 29 марта в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Грация» проходит первенство России по универсальному бою.
Народная программа «ЕР» и РЖД подразумевает трансформацию ж/д вокзалов в комфортные и современные общественные пространства – с развитой инфраструктурой и безбарьерной средой, что повысит качество поездок по всей стране.
В Самаре с 06:00 28 марта до 23:59 11 апреля будет недоступен проезд по улице Литвинова в границах улиц Конструктивной и Лиственной.
Команда «Молния» из Самары — мама Ольга, папа Сергей и их сыновья, юнармейцы Богдан и Владислав Шваловы – приняла участие в открытии нового сезона Всероссийской игры «Семейная зарница» в Москве.
С 1 апреля в Самаре временно изменится схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 20, 20к, 22 и 24.
1 апреля в Самаре, на площадке КРЦ «Звезда», стартуют игры 1/8 финала Центральной лиги Международного союза КВН «САМАРА».
Самарская семья приняла участие в открытии нового сезона «Семейной зарницы» в Москве

Команда «Молния» из Самары — мама Ольга, папа Сергей и их сыновья, юнармейцы Богдан и Владислав Шваловы – приняла участие в открытии нового сезона Всероссийской игры «Семейная зарница» в Москве. Второй год подряд она проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Участниками запуска стали Герои России, ветераны специальной военной операции, участники президентской программы «Время героев» и семейные команды, ставшие победителями и финалистами прошлого сезона игры.

«”Семейная зарница” — это обновленный формат легендарной игры для команд из всех регионов России. Девиз проекта — “Родина начинается с семьи”: в семье закладываются первые и самые важные ценности, от старших к младшим передаются традиции, знания о родной истории, уважение к подвигам предков. В “Семейной зарнице” родители и дети вместе проходят испытания, учатся работать в команде, поддерживают друг друга. Это не просто игра — это вклад в воспитание поколения, которое будет любить свою страну так же, как любит свою семью. Поздравляю с запуском второго сезона и приглашаю семьи Самары принять участие», – сказал глава города Самары Иван Носков.

Участникам торжественного запуска нового сезона «Семейной зарницы» представили концепцию игры в 2026 году. Участие смогут принять семьи, состоящие из двух взрослых и двух детей старше 11 лет. Игра пройдет в четыре этапа: муниципальный, зональный, региональный и заключительный — всероссийский финал. Он объединит семьи из всех регионов России, подготовкой которых будут заниматься 89 наставников — ветеранов СВО. В финале участников ждёт маршрутная квест-игра и масштабная военно-тактическая игра на местности. Одной из ключевых составляющих сезона станет творческий конкурс, который позволит семьям продемонстрировать креатив и инженерное мышление.

Ключевым событием запуска нового сезона проекта стал круглый стол с элементами традиционного русского чаепития. Семейные команды представили свои традиции и рассказали, как совместное преодоление испытаний в прошлом сезоне укрепило их связь.

«Для нас «Семейная зарница» в прошлом году стала настоящим испытанием на сплоченность. Мы поняли, что главное в таких соревнованиях — не победа любой ценой, а умение слушать друг друга и действовать сообща. Стали больше времени проводить вместе, готовились, переживали друг за друга. Это невероятный опыт, который запомнится надолго. В этом году нам тоже очень интересно проверить себя и поддержать тех, кто только начинает свой путь», — поделилась член команды «Молния» мама Ольга.

Заявочная кампания «Семейной зарницы» продлится до 24 апреля 2026 года. Подать заявку на участие в игре можно на сайте Движения Первых https://projects.pervye.ru/projects/cef3e7bf-8192-4a3d-9cee-87df32c8aea5.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности.
27 марта 2026  17:57
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание по развитию биоэкономики
27 марта 2026  13:37
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
27 марта 2026  11:43
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
27 марта 2026  11:17
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
27 марта 2026  10:59
