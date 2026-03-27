Временно изменят схему движения по улице Литвинова в Самаре

В Самаре с 06:00 28 марта до 23:59 11 апреля будет недоступен проезд по улице Литвинова в границах улиц Конструктивной и Лиственной. Это связано с перекладкой участка канализационного коллектора диаметром 800 мм.



Автомобилистам рекомендуется пользоваться объездным маршрутом — по Зубчаниновскому шоссе (участок от Конного проезда до улицы Конструктивной) и далее по улице Литвинова, где движение будет организовано в штатном режиме.



Автобусы №№ 27, 75 и 87 будут курсировать по временной схеме:

- автобусы № 27 «Безымянский рынок – кинотеатр «Луч» – Безымянский рынок» с кольцевым направлением проследуют от остановочного пункта «Магазин» до улицы Магистральной по Зубчаниновскому шоссе, далее – по своему маршруту;

- автобусы № 75 «Автостанция «Аврора – поселок «Аэропорт-2» в прямом направлении поедут по Зубчаниновскому шоссе от остановки «Магазин» до улицы Магистральной, далее – по своему маршруту, в обратном направлении – по обычному маршруту;

- автобусы № 87 «Северное шоссе – станция метро «Кировская» в прямом направлении будут осуществлять перевозки по своему привычному маршруту, в обратном направлении – от остановочного пункта «Магазин» до улицы Магистральной по Зубчаниновскому шоссе, затем по обычному маршруту.



Ресурсоснабжающая компания приносит горожанам извинения за временные неудобства и просит заранее планировать поездки.

