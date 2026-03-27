В обновленном отделении диализа Самарской больницы им. Пирогова за год провели 12,5 тысяч процедур

Я нашел ошибку
Главные новости:
27 марта, во Всемирный день театра, стали известны имена победителей VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье». Самарские актеры, режиссеры и театральные художники вновь – в тройке победителей.
Открытие нового корпуса больницы им.Пирогова в Самаре позволило значительно улучшить качество диализной помощи.
В Саранске завершился второй день чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, в дисциплине «плавание».
В пресс-центре «Самарской газеты» состоялась экспертная встреча, посвящённая вопросам подготовки к началу навигации.
27 марта вечером спасатели поисково-спасательного подразделения «Центральная» проводили спасательные работы на акватории реки Волга в районе ЦСК ВВС.
На 10-м километре автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка – Южный» вода вышла на проезжую часть. Высота перелива составляет 0,05 м, протяжённость – 50 м.
С 10:00 28 марта до 20:00 30 марта в Самаре будет закрыто движение по проезжей части улицы Запорожской в границах улиц Гагарина и Дыбенко.
С 26 по 29 марта в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Грация» проходит первенство России по универсальному бою.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.13
1.41
EUR 95
1.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Квалифицированный персонал, новое оборудование и многопрофильность Самарской городской клинической больницы 1 им. Н.И. Пирогова позволяют планомерно наращивать количество пациентов и качество лечения в отделении диализа. Ранее в подразделении была проведена масштабная реконструкция.

"Вот уже почти год как реализован проект реконструкции отделения диализа. Проведён ремонт помещений и фасада двухэтажного корпуса для отделения, включающего в себя весь комплекс необходимых помещений как для пациентов, так и для персонала. За счет средств областного бюджета была произведена закупка современного оборудования необходимого для проведения заместительной почечной терапии: система водоподготовки, 20 аппаратов «искусственная почка»,- рассказал главный врач больницы Анатолий Титов.

Открытие нового корпуса позволило значительно улучшить качество диализной помощи как пациентам с хроническим повреждением почек, так и с острым повреждением, а также увеличить охват пациентов.

«Новейшее оборудование позволяет проводить различные виды заместительной почечной терапии, - подчеркнул заведующий отделением Игорь Малютин. - Сердце отделения - это водоподготовка, которая позволяет качественно проводить процедуру. И, главное, у нас в регионе впервые реализовали централизованную подачу диализирующего раствора».

Количество пациентов, получивших программный гемодиализ в отделении, увеличилось на 35% и составило 127 человек.

«Количество проведенных процедур увеличилось до 12,5 тысяч. Активно развивается «гостевой диализ» - пациенты из других регионов нашей страны, посетившие Самару с туристической целью, по достоинству оценили комфорт и качество лечения в отделении диализа №25. Среди них команда из Свердловской области, состоящая из пациентов находящихся на программном гемодиализе и участвовавшая в соревнованиях по футболу «Стальная воля», - отметил Игорь Малютин.

Модернизация первичного звена здравоохранения – важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году планируется провести капитальный ремонт на 51 объекте стационарных и поликлинических отделений.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
3 апреля в преддверии Всемирного Дня Здоровья на территории ТЦ «МЕГА Самара» все желающие смогут пройти важные медицинские обследования и получить консультацию специалистов.
27 марта 2026, 17:19
Жителей региона приглашают к участию в Фестивале здоровья
3 апреля в преддверии Всемирного Дня Здоровья на территории ТЦ «МЕГА Самара» все желающие смогут пройти важные медицинские обследования и получить консультацию специалистов.
Подразделение Самарского областного центра медицины катастроф расположено на 16-м км трассы обход Тольятти участка автодороги Европа-Западный Китай.
27 марта 2026, 17:11
Экстренная помощь при ДТП: в регионе работает новый трассовый медицинский пункт
Подразделение Самарского областного центра медицины катастроф расположено на 16-м км трассы обход Тольятти участка автодороги Европа-Западный Китай.
Медпомощь ветеранам, участникам СВО и членам их семей в регионе оказывается в полном объеме и согласно всем действующим нормам и правилам.
26 марта 2026, 22:58
Минздрав СО: информация об отказе в оказании медпомощи ветеранам, участникам СВО и членам их семей являктся фейком    
Медпомощь ветеранам, участникам СВО и членам их семей в регионе оказывается в полном объеме и согласно всем действующим нормам и правилам.
3 апреля в преддверии Всемирного Дня Здоровья на территории ТЦ «МЕГА Самара» все желающие смогут пройти важные медицинские обследования и получить консультацию специалистов.
27 марта 2026  17:19
Жителей региона приглашают к участию в Фестивале здоровья
В Клиниках СамГМУ прооперировали пациента с хроническим остеомиелитом голени с использованием АПК «Автоплан»
27 марта 2026  11:24
В Клиниках СамГМУ прооперировали пациента с хроническим остеомиелитом голени с использованием АПК «Автоплан»
Медпомощь ветеранам, участникам СВО и членам их семей в регионе оказывается в полном объеме и согласно всем действующим нормам и правилам.
26 марта 2026  22:58
Минздрав СО: информация об отказе в оказании медпомощи ветеранам, участникам СВО и членам их семей являктся фейком    
Биолог бактериологической лаборатории Самарского областного противотуберкулёзного диспансера Юлия Кривошеева рассказала, что нужно знать о туберкулезе.
26 марта 2026  19:54
Самарский биолог: "Микобактерия способна поражать все органы и системы организма"
В Самарской области участники СВО и члены их семей имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи.
26 марта 2026  17:59
В регионе уделяется особое внимание организации помощи участникам СВО и членам их семей
Самарские психологи определили, как перфекционизм влияет на мозг и приводит к анорексии
26 марта 2026  11:12
Самарские психологи определили, как перфекционизм влияет на мозг и приводит к анорексии
Врач акушер-гинеколог СОКБ им.В,Д. Середавина Светлана Клюяшкина, рассказала, что любые заболевания во время беременности требуют более внимательного отношения. 
25 марта 2026  19:59
Самарский эксперт: инфекции во время беременности опасны не только для будущей мамы, но и для ребёнка
25 марта 2026  17:35
В Похвистневской ЦРБ работает врач-патологоанатом, который переехал из Самары
Практикующий психолог и психотерапевт Ксения Воротынцева рассказала 24 марта о ключевых факторах, влияющих на качество сна, и объяснила, как стресс и повседневные привычки могут мешать полноценному восстановлению организма.
24 марта 2026  22:56
Психотерапевт назвала причины недосыпа при восьмичасовом сне
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности.
27 марта 2026  17:57
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание по развитию биоэкономики
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
27 марта 2026  13:37
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
27 марта 2026  11:43
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
27 марта 2026  11:17
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
27 марта 2026  10:59
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
Весь список