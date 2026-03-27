В обновленном отделении диализа Самарской больницы им. Пирогова за год провели 12,5 тысяч процедур

Квалифицированный персонал, новое оборудование и многопрофильность Самарской городской клинической больницы 1 им. Н.И. Пирогова позволяют планомерно наращивать количество пациентов и качество лечения в отделении диализа. Ранее в подразделении была проведена масштабная реконструкция.

"Вот уже почти год как реализован проект реконструкции отделения диализа. Проведён ремонт помещений и фасада двухэтажного корпуса для отделения, включающего в себя весь комплекс необходимых помещений как для пациентов, так и для персонала. За счет средств областного бюджета была произведена закупка современного оборудования необходимого для проведения заместительной почечной терапии: система водоподготовки, 20 аппаратов «искусственная почка»,- рассказал главный врач больницы Анатолий Титов.

Открытие нового корпуса позволило значительно улучшить качество диализной помощи как пациентам с хроническим повреждением почек, так и с острым повреждением, а также увеличить охват пациентов.

«Новейшее оборудование позволяет проводить различные виды заместительной почечной терапии, - подчеркнул заведующий отделением Игорь Малютин. - Сердце отделения - это водоподготовка, которая позволяет качественно проводить процедуру. И, главное, у нас в регионе впервые реализовали централизованную подачу диализирующего раствора».

Количество пациентов, получивших программный гемодиализ в отделении, увеличилось на 35% и составило 127 человек.

«Количество проведенных процедур увеличилось до 12,5 тысяч. Активно развивается «гостевой диализ» - пациенты из других регионов нашей страны, посетившие Самару с туристической целью, по достоинству оценили комфорт и качество лечения в отделении диализа №25. Среди них команда из Свердловской области, состоящая из пациентов находящихся на программном гемодиализе и участвовавшая в соревнованиях по футболу «Стальная воля», - отметил Игорь Малютин.

Модернизация первичного звена здравоохранения – важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году планируется провести капитальный ремонт на 51 объекте стационарных и поликлинических отделений.

Фото: минздрав СО