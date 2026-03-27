27 марта, во Всемирный день театра, стали известны имена победителей VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье». Самарские актеры, режиссеры и театральные художники вновь – в тройке победителей.
Открытие нового корпуса больницы им.Пирогова в Самаре позволило значительно улучшить качество диализной помощи.
В Саранске завершился второй день чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, в дисциплине «плавание».
В пресс-центре «Самарской газеты» состоялась экспертная встреча, посвящённая вопросам подготовки к началу навигации.
27 марта вечером спасатели поисково-спасательного подразделения «Центральная» проводили спасательные работы на акватории реки Волга в районе ЦСК ВВС.
На 10-м километре автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка – Южный» вода вышла на проезжую часть. Высота перелива составляет 0,05 м, протяжённость – 50 м.
С 10:00 28 марта до 20:00 30 марта в Самаре будет закрыто движение по проезжей части улицы Запорожской в границах улиц Гагарина и Дыбенко.
С 26 по 29 марта в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Грация» проходит первенство России по универсальному бою.
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» подвел итоги

27 марта, во Всемирный день театра, стали известны имена победителей VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье». Самарские актеры, режиссеры и театральные художники вновь – в тройке победителей.

Проект, который вот уже несколько лет объединяет детские и молодёжные театральные коллективы округа, проходит по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В финале этого года соревновались 28 спектаклей — по два от каждого из 14 регионов округа. Результаты объявляли в прямом эфире, самарская аудитория зрителей и участников присоединилась к онлай-трансляции из студии ГТРК «Самара».
Самарская область — вновь в числе лидеров фестиваля, причём сразу по нескольким позициям.

Третье место в номинации «Лучший молодежный спектакль» занял театр DragLAB (руководитель и режиссер — Семён Гуськов) с постановкой «Барабаны в ночи».

А в номинации «Лучшая режиссёрская работа» победа досталась самому Семёну Гуськову:
«Мы уже третий год участвуем в фестивале «Театральное Приволжье», это было большой мечтой оказаться здесь и в финале.
Самое трудное – это ждать результатов. Сегодня мы заняли 3 место в номинации лучший молодежный спектакль и получили награду за лучшую режиссерскую работу. Этого не было бы возможно без моей замечательной команды. Мы рады, но мы знаем, что можем лучше».

В конкурсе плакатов и афиш второе место в детской категории заняла Алиса Ильина из Самарской области.

«Жюри всегда приходится непросто, и не потому , что заявок из года в год становится все больше, – рассказал председатель жюри регионального этапа фестиваля, главный режиссер Самарского молодежного драматического театра «Мастерская» Александр Мальцев. – Растет творческий уровень коллективов, режиссеры показывают свободу фантазии при работе с материалом. И фестиваль как раз и есть та самая площадка , где начинающие артисты могут проявить себя в полный рост».

 

Фото:   минкульт СО

27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности.
27 марта 2026  17:57
27 марта 2026  13:37
27 марта 2026  11:43
27 марта 2026  11:17
27 марта 2026  10:59
