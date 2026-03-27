Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» подвел итоги

27 марта, во Всемирный день театра, стали известны имена победителей VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье». Самарские актеры, режиссеры и театральные художники вновь – в тройке победителей.

Проект, который вот уже несколько лет объединяет детские и молодёжные театральные коллективы округа, проходит по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В финале этого года соревновались 28 спектаклей — по два от каждого из 14 регионов округа. Результаты объявляли в прямом эфире, самарская аудитория зрителей и участников присоединилась к онлай-трансляции из студии ГТРК «Самара».

Самарская область — вновь в числе лидеров фестиваля, причём сразу по нескольким позициям.

Третье место в номинации «Лучший молодежный спектакль» занял театр DragLAB (руководитель и режиссер — Семён Гуськов) с постановкой «Барабаны в ночи».

А в номинации «Лучшая режиссёрская работа» победа досталась самому Семёну Гуськову:

«Мы уже третий год участвуем в фестивале «Театральное Приволжье», это было большой мечтой оказаться здесь и в финале.

Самое трудное – это ждать результатов. Сегодня мы заняли 3 место в номинации лучший молодежный спектакль и получили награду за лучшую режиссерскую работу. Этого не было бы возможно без моей замечательной команды. Мы рады, но мы знаем, что можем лучше».

В конкурсе плакатов и афиш второе место в детской категории заняла Алиса Ильина из Самарской области.

«Жюри всегда приходится непросто, и не потому , что заявок из года в год становится все больше, – рассказал председатель жюри регионального этапа фестиваля, главный режиссер Самарского молодежного драматического театра «Мастерская» Александр Мальцев. – Растет творческий уровень коллективов, режиссеры показывают свободу фантазии при работе с материалом. И фестиваль как раз и есть та самая площадка , где начинающие артисты могут проявить себя в полный рост».

