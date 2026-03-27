Самарские пловцы установили рекорды России

В Саранске завершился второй день чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, в дисциплине «плавание».

Члены спортивной сборной Самарской области показывают высокий уровень подготовки, завоевывая награды и обновляя таблицу рекордов страны

Итоги первых двух дней турнира:

Заслуженный мастер спорта Кирилл Пульвер установил два рекорда России:

1 место на дистанции 200 метров вольным стилем;

3 место на дистанции 50 метров вольным стилем.

Мастер спорта международного класса Иван Цыпленков также установил два рекорда России. Лучшее время показал на дистанциях:

50 метров брассом — 1.47.65;

200 метров вольным стилем — 7.15.50.

Мастер спорта Марина Запевалова завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров брассом.

Опытная спортсменка и мастер спорта Яна Назарова установила рекорд России с результатом 8.19.23.

