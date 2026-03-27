Движение по участку улицы Запорожской в Самаре будет временно ограничено

Движение по участку улицы Запорожской в Самаре временно ограничат в связи с работами на инженерных коммуникациях



С 10:00 28 марта до 20:00 30 марта в Самаре будет закрыто движение по проезжей части улицы Запорожской в границах улиц Гагарина и Дыбенко. Это связано с ремонтом водовода холодного водоснабжения диаметром 300 мм. К аварийным работам специалисты ресурсоснабжающей организации приступят в субботу, 28 марта.



Отметим, что маршрутов общественного транспорта на указанном участке нет.

