На Волге в районе ЦСК ВВС молодой человек забрался на отколовшуюся льдину) которую течением стало быстро удалять от берега   

27 марта вечером спасатели поисково-спасательного подразделения «Центральная» проводили спасательные работы на акватории реки Волга в районе ЦСК ВВС.

Молодой человек 2003 года рождения забрался на отколовшуюся льдину. Под воздействием течения реки льдина начала быстро удаляться от берега. Момент, когда мужчина мог самостоятельно вернуться на берег, был упущен.

В 16.05 для оказания помощи от спасательной станции «Центральная» вышел аэроглиссер «Север».

В 16.15 мужчину сняли со льдины и доставили до берега. Медицинская помощь не потребовалась, сообщает пресс-служба ПСС СО.

