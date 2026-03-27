27 марта, во Всемирный день театра, стали известны имена победителей VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье». Самарские актеры, режиссеры и театральные художники вновь – в тройке победителей.
Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» подвел итоги
Открытие нового корпуса больницы им.Пирогова в Самаре позволило значительно улучшить качество диализной помощи.
В обновленном отделении диализа Самарской больницы им. Пирогова за год провели 12,5 тысяч процедур
В Саранске завершился второй день чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, в дисциплине «плавание».
Самарские пловцы установили рекорды России
В пресс-центре «Самарской газеты» состоялась экспертная встреча, посвящённая вопросам подготовки к началу навигации.
МЧС СО: об открытии навигации рассказали на пресс-конференции
27 марта вечером спасатели поисково-спасательного подразделения «Центральная» проводили спасательные работы на акватории реки Волга в районе ЦСК ВВС.
На Волге в районе ЦСК ВВС молодой человек забрался на отколовшуюся льдину) которую течением стало быстро удалять от берега   
На 10-м километре автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка – Южный» вода вышла на проезжую часть. Высота перелива составляет 0,05 м, протяжённость – 50 м.
Минтранс СО: в Большеглушицком районе зафиксирован перелив талых вод
С 10:00 28 марта до 20:00 30 марта в Самаре будет закрыто движение по проезжей части улицы Запорожской в границах улиц Гагарина и Дыбенко.
Движение по участку улицы Запорожской в Самаре будет временно ограничено
С 26 по 29 марта в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Грация» проходит первенство России по универсальному бою.
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
МЧС СО: об открытии навигации рассказали на пресс-конференции

В пресс-центре «Самарской газеты» состоялась экспертная встреча, посвящённая вопросам подготовки к началу навигации. В мероприятии принял участие начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Самарской области, Александр Старов.

В рамках обсуждения были рассмотрены актуальные нововведения в сфере регулирования эксплуатации маломерных судов. С 1 марта текущего года введён обязательный порядок получения новой медицинской справки (№ 1 СВУ) для управления маломерными суднами, что соответствует требованиям законодательства и направлено на повышение уровня безопасности на водных объектах.

Кроме того, были озвучены меры административного воздействия за несоблюдение правил безопасности. В частности, за отсутствие спасательных жилетов предусмотрен штраф в размере до 20 тысяч рублей, что является эффективной мерой предотвращения несчастных случаев на воде.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности при использовании сапбордов. Любителям этого водного спорта теперь необходимо надевать спасательные жилеты и соблюдать дистанцию от береговой линии не более 100 метров, что минимизирует риски и повышает уровень безопасности при эксплуатации сапбордов.

Эти меры являются частью комплексной стратегии по обеспечению безопасности на водных объектах Самарской области и направлены на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией маломерных судов и сапбордов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

