МЧС СО: об открытии навигации рассказали на пресс-конференции

В пресс-центре «Самарской газеты» состоялась экспертная встреча, посвящённая вопросам подготовки к началу навигации. В мероприятии принял участие начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Самарской области, Александр Старов.

В рамках обсуждения были рассмотрены актуальные нововведения в сфере регулирования эксплуатации маломерных судов. С 1 марта текущего года введён обязательный порядок получения новой медицинской справки (№ 1 СВУ) для управления маломерными суднами, что соответствует требованиям законодательства и направлено на повышение уровня безопасности на водных объектах.

Кроме того, были озвучены меры административного воздействия за несоблюдение правил безопасности. В частности, за отсутствие спасательных жилетов предусмотрен штраф в размере до 20 тысяч рублей, что является эффективной мерой предотвращения несчастных случаев на воде.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности при использовании сапбордов. Любителям этого водного спорта теперь необходимо надевать спасательные жилеты и соблюдать дистанцию от береговой линии не более 100 метров, что минимизирует риски и повышает уровень безопасности при эксплуатации сапбордов.

Эти меры являются частью комплексной стратегии по обеспечению безопасности на водных объектах Самарской области и направлены на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией маломерных судов и сапбордов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

