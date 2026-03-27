На 10-м километре автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка – Южный» вода вышла на проезжую часть. Высота перелива составляет 0,05 м, протяжённость – 50 м.
Минтранс СО: в Большеглушицком районе зафиксирован перелив талых вод
С 10:00 28 марта до 20:00 30 марта в Самаре будет закрыто движение по проезжей части улицы Запорожской в границах улиц Гагарина и Дыбенко.
Движение по участку улицы Запорожской в Самаре будет временно ограничено
С 26 по 29 марта в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Грация» проходит первенство России по универсальному бою.
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
Народная программа «ЕР» и РЖД подразумевает трансформацию ж/д вокзалов в комфортные и современные общественные пространства – с развитой инфраструктурой и безбарьерной средой, что повысит качество поездок по всей стране.
По народной программе «Единая Россия» и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах
В Самаре с 06:00 28 марта до 23:59 11 апреля будет недоступен проезд по улице Литвинова в границах улиц Конструктивной и Лиственной.
Временно изменят схему движения по улице Литвинова в Самаре
Команда «Молния» из Самары — мама Ольга, папа Сергей и их сыновья, юнармейцы Богдан и Владислав Шваловы – приняла участие в открытии нового сезона Всероссийской игры «Семейная зарница» в Москве.
Самарская семья приняла участие в открытии нового сезона «Семейной зарницы» в Москве
С 1 апреля в Самаре временно изменится схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 20, 20к, 22 и 24.
5 трамвайных маршрутов поменяют схему движения на время капремонта линии по улице Ново-Садовой в Самаре
1 апреля в Самаре, на площадке КРЦ «Звезда», стартуют игры 1/8 финала Центральной лиги Международного союза КВН «САМАРА».
Игры 1/8 центральной лиги КВН «САМАРА» пройдут в начале апреля в КРЦ «Звезда»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Игры 1/8 центральной лиги КВН «САМАРА» пройдут в начале апреля в КРЦ «Звезда»

1 апреля в Самаре, на площадке КРЦ «Звезда», стартуют игры 1/8 финала Центральной лиги Международного союза КВН «САМАРА».

1 апреля в Самаре, на площадке КРЦ «Звезда», стартуют игры 1/8 финала Центральной лиги Международного союза КВН «САМАРА». Их участниками станут команды из разных уголков России и из Республики Беларусь, они будут бороться за выход в следующий этап сезона. Игры также пройдут 10 и 11 апреля.  (16+)

1 апреля на сцену выйдут «Соня Эриксон» (г. Минск), «Сборная Самары» (г. Самара), «На диване» (г. Тула), «АСМР» (г. Ижевск), «Факультеты СамГТУ» (г. Самара), «На крыло» (г. Сызрань).

10 апреля эстафету примут «Сборная Оренбурга» (г. Оренбург), «8-900» (г. Ростов-на-Дону), «Диафильмы» (г. Пенза), «XXL» (г. Самара), «Мармия килату» (г. Набережные Челны).

11 апреля за выход в следующий этап поборются «Шишка» (г. Тольятти), «Контора» (г. Москва), «Аркада» (г. Москва), «Второе дыхание» (г. Самара), «Неизвестные» (г. Москва), «О» (г. Оренбург), «Не москвичи» (г. Пушкино).

Центральная лига КВН «САМАРА» — это стартовая площадка для команд, стремящихся рассказать о себе на всероссийском уровне и попасть в телевизионные лиги Клуба Веселых и Находчивых. Игры проходят при поддержке Администрации г.о. Самара. Игры движения «Самарский КВН» проходят при поддержке Правительства Самарской области и Министерства молодёжной политики Самарской области.

Бронирование билетов на первый полуфинал стартует сегодня, 27 марта в 18:00, на сайте https://www.kvnsamara.ru/. Там же доступны все подробности о следующих играх и мероприятиях.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности.
27 марта 2026  17:57
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание по развитию биоэкономики
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
27 марта 2026  13:37
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
27 марта 2026  11:43
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
27 марта 2026  11:17
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
27 марта 2026  10:59
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
