Игры 1/8 центральной лиги КВН «САМАРА» пройдут в начале апреля в КРЦ «Звезда»

1 апреля в Самаре, на площадке КРЦ «Звезда», стартуют игры 1/8 финала Центральной лиги Международного союза КВН «САМАРА». Их участниками станут команды из разных уголков России и из Республики Беларусь, они будут бороться за выход в следующий этап сезона. Игры также пройдут 10 и 11 апреля. (16+)



1 апреля на сцену выйдут «Соня Эриксон» (г. Минск), «Сборная Самары» (г. Самара), «На диване» (г. Тула), «АСМР» (г. Ижевск), «Факультеты СамГТУ» (г. Самара), «На крыло» (г. Сызрань).



10 апреля эстафету примут «Сборная Оренбурга» (г. Оренбург), «8-900» (г. Ростов-на-Дону), «Диафильмы» (г. Пенза), «XXL» (г. Самара), «Мармия килату» (г. Набережные Челны).



11 апреля за выход в следующий этап поборются «Шишка» (г. Тольятти), «Контора» (г. Москва), «Аркада» (г. Москва), «Второе дыхание» (г. Самара), «Неизвестные» (г. Москва), «О» (г. Оренбург), «Не москвичи» (г. Пушкино).



Центральная лига КВН «САМАРА» — это стартовая площадка для команд, стремящихся рассказать о себе на всероссийском уровне и попасть в телевизионные лиги Клуба Веселых и Находчивых. Игры проходят при поддержке Администрации г.о. Самара. Игры движения «Самарский КВН» проходят при поддержке Правительства Самарской области и Министерства молодёжной политики Самарской области.



Бронирование билетов на первый полуфинал стартует сегодня, 27 марта в 18:00, на сайте https://www.kvnsamara.ru/. Там же доступны все подробности о следующих играх и мероприятиях.

