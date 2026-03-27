В Приволжском округе отметили 10 лет работы Росгвардии

Торжественное собрание, посвященное 10-летию Росгвардии, состоялось в управлении Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации. В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, представители органов исполнительной власти и силовых структур, депутаты и духовенство.

«Росгвардия доказала, что по праву является неотъемлемым и надежным звеном в единой государственной системе обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и интересов граждан. Выполняя поставленные Президентом Владимиром Путиным задачи, вы успешно ведете борьбу с терроризмом и организованной преступностью, обеспечиваете охрану общественного порядка и особо важных государственных объектов, осуществляете контроль за оборотом оружия и частной охранной деятельностью», – поздравил личный состав округа Игорь Комаров.

В своем выступлении командующий Приволжским ордена Жукова округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Просяник отметил, что с созданием Росгвардии началась новая глава в истории войск правопорядка, которые являются важным звеном системы безопасности нашего государства. Войска всегда твердо стояли на защите Родины, были и остаются ее надежной опорой. «Сегодня мы налаживаем мирную жизнь на воссоединенных территориях, продолжая обеспечивать государственную и общественную безопасность. Помимо выполнения задач в ходе специальной военной операции, личный состав обеспечивает правопорядок на территории Приволжского федерального округа. Со дня образования Росгвардии за проявленные мужество и героизм военнослужащие и сотрудники округа удостоены 3 000 государственных и более 6 000 ведомственных наград», – отметил генерал-полковник Сергей Просяник.

«Сейчас каждый из вас на своём месте пишет современную историю службы, демонстрирует высокий уровень профессионализма, беззаветную преданность присяге и избранному делу. «Всегда на страже!» – девиз всех росгвардейцев. Бойцы на переднем крае защищают закон и порядок, участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, спасают людей, стоят на защите национальных интересов Отчизны. Ваш вклад в поддержание конституционного и общественного порядка, обеспечение безопасности граждан неоценим. Выражаю слова глубокой благодарности и ветеранам, бесценный опыт которых во многом способствует укреплению связи поколений, военно-патриотическому воспитанию молодёжи, настоящих и будущих защитников», – обратился к военнослужащим губернатор Нижегородской области, секретарь нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин.

Командующий округом Сергей Просяник поблагодарил весь личный состав за преданность идеалам службы, профессионализм и самоотверженный труд на благо Отечества; ветеранов ведомства – за активное участие в жизни войск. В гарнизонном клубе состоялась церемония награждения личного состава. Отличившиеся военнослужащие и сотрудники оперативно-территориального объединения отмечены государственными и ведомственными наградами, благодарственными письмами и ценными подарками.

Также командующий Приволжским ордена Жукова округом Росгвардии генерал-полковник Сергей Просяник вручил памятные медали «10 лет Росгвардии» полномочному представителю Президента Российской Федерации в ПФО Игорю Комарову и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко награжден медалью «За боевое содружество» и памятной медалью «10 лет Росгвардии».

С праздничным концертом выступили творческие коллективы ансамбля песни и пляски и оркестра штаба Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

После официальной части командование и гости возложили цветы к мемориалу «Памяти военнослужащих и сотрудников округа, погибших при исполнении воинского и служебного долга».

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО