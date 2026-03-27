В губернии прошел масштабный форум амбассадоров СПО

Форум амбассадоров СПО Самарской области – это значимое событие, объединяющее активную молодежь, экспертов и представителей ключевых образовательных структур региона. Он проводился с 24 по 27 марта в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» для участников различных кластеров региона.

Важность развития партнёрских отношений и выстраивания системы взаимодействия между образовательными организациями и потенциальными работодателями отмечал Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В работе площадок приняли участие порядка 200 обучающихся из 18 учреждений СПО региона. Для студентов в дни форума прошли мастер-классы от ведущих спикеров Самарской области в областях медиа, медицины и ораторского мастерства.

В рамках мероприятия создана Ассоциация амбассадоров СПО Самарской области. Новая структура должна систематизировать работу студенческих лидеров, наладить обмен опытом между образовательными организациями и укрепить развитие молодежных инициатив.

Среди целей форума - вовлечение молодежи в процесс освоения востребованных на современном рынке труда специальностей и развитие системы среднего профессионального образования Самарской области.

Организатором форума выступило экспертное сообщество, заинтересованное в качественной трансформации системы профессионального образования:

- ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»;

- АНО «Самарский Центр развития добровольчества»;

- Министерство образования Самарской области;

- Центр профессионального образования;

- Совет директоров СПО Самарской области.

«Мы видим, как меняется система среднего профессионального образования, приходит в соответствие с потребностями рынка труда и современными вызовами экономики. При подготовке наших ребят колледжи и техникумы тесно взаимодействуют с предприятиями-партнерами федерального проекта. Кластеры «Профессионалитета» привлекают активную, талантливую молодежь, готовую в дальнейшем работать на благо региона и своей страны», - сказала Ольга Лысикова, заместитель министра образования Самарской области.

«Программа «Профессионалитета» создана для того, чтобы обучение стало максимально практико-ориентированным: студенты осваивают именно то, что нужно работодателю прямо сейчас. Это кратчайший путь к успешной карьере», - отметила Татьяна Санникова, директор форума амбассадоров СПО, директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна.