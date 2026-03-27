В губернии прошел масштабный форум амбассадоров СПО

На 10-м километре автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка – Южный» вода вышла на проезжую часть. Высота перелива составляет 0,05 м, протяжённость – 50 м.
Минтранс СО: в Большеглушицком районе зафиксирован перелив талых вод
С 10:00 28 марта до 20:00 30 марта в Самаре будет закрыто движение по проезжей части улицы Запорожской в границах улиц Гагарина и Дыбенко.
Движение по участку улицы Запорожской в Самаре будет временно ограничено
С 26 по 29 марта в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Грация» проходит первенство России по универсальному бою.
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
Народная программа «ЕР» и РЖД подразумевает трансформацию ж/д вокзалов в комфортные и современные общественные пространства – с развитой инфраструктурой и безбарьерной средой, что повысит качество поездок по всей стране.
По народной программе «Единая Россия» и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах
В Самаре с 06:00 28 марта до 23:59 11 апреля будет недоступен проезд по улице Литвинова в границах улиц Конструктивной и Лиственной.
Временно изменят схему движения по улице Литвинова в Самаре
Команда «Молния» из Самары — мама Ольга, папа Сергей и их сыновья, юнармейцы Богдан и Владислав Шваловы – приняла участие в открытии нового сезона Всероссийской игры «Семейная зарница» в Москве.
Самарская семья приняла участие в открытии нового сезона «Семейной зарницы» в Москве
С 1 апреля в Самаре временно изменится схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 20, 20к, 22 и 24.
5 трамвайных маршрутов поменяют схему движения на время капремонта линии по улице Ново-Садовой в Самаре
1 апреля в Самаре, на площадке КРЦ «Звезда», стартуют игры 1/8 финала Центральной лиги Международного союза КВН «САМАРА».
Игры 1/8 центральной лиги КВН «САМАРА» пройдут в начале апреля в КРЦ «Звезда»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
В губернии прошел масштабный форум амбассадоров СПО

167
Форум амбассадоров СПО Самарской области проводился с 24 по 27 марта в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» для участников различных кластеров региона. 

Форум амбассадоров СПО Самарской области – это значимое событие, объединяющее активную молодежь, экспертов и представителей ключевых образовательных структур региона.  Он проводился с 24 по 27 марта в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» для участников различных кластеров региона. 
Важность развития партнёрских отношений и выстраивания системы взаимодействия между образовательными организациями и потенциальными работодателями отмечал Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В работе площадок приняли участие порядка 200 обучающихся из 18 учреждений СПО региона. Для студентов в дни форума прошли мастер-классы от ведущих спикеров Самарской области в областях медиа, медицины и ораторского мастерства. 
В рамках мероприятия создана Ассоциация амбассадоров СПО Самарской области. Новая структура должна систематизировать работу студенческих лидеров, наладить обмен опытом между образовательными организациями и укрепить развитие молодежных инициатив.
Среди целей форума - вовлечение молодежи в процесс освоения востребованных на современном рынке труда специальностей и развитие системы среднего профессионального образования Самарской области. 
Организатором форума выступило экспертное сообщество, заинтересованное в качественной трансформации системы профессионального образования:
- ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»;
- АНО «Самарский Центр развития добровольчества»;
- Министерство образования Самарской области;
- Центр профессионального образования;
- Совет директоров СПО Самарской области.
«Мы видим, как меняется система среднего профессионального образования, приходит в соответствие с потребностями рынка труда и современными вызовами экономики. При подготовке наших ребят колледжи и техникумы тесно взаимодействуют с предприятиями-партнерами федерального проекта. Кластеры «Профессионалитета» привлекают активную, талантливую молодежь, готовую в дальнейшем работать на благо региона и своей страны», - сказала Ольга Лысикова, заместитель министра образования Самарской области. 
«Программа «Профессионалитета» создана для того, чтобы обучение стало максимально практико-ориентированным: студенты осваивают именно то, что нужно работодателю прямо сейчас. Это кратчайший путь к успешной карьере», - отметила Татьяна Санникова, директор форума амбассадоров СПО, директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна.

