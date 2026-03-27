Экстренная помощь при ДТП: в регионе работает новый трассовый медицинский пункт

Подразделение Самарского областного центра медицины катастроф расположено на 16-м км трассы обход Тольятти участка автодороги Европа-Западный Китай.

Установка данного модульного пункта стала возможным благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и федеральному проекту «Совершенствование экстренной медицинской помощи», которые реализуются по решению Президента страны Владимира Путина.

В регионе организована работа 5-ти трассовых медицинских пунктов на аварийно-опасных участках автомагистрали федерального значения М5 и А300.

«Медицинские пункты представляют собой мобильные модули, в которых размещается бригада экстренной помощи. Они полностью автономны и работают круглосуточно. В составе медицинской бригады 2 фельдшера и водитель. Санитарный автомобиль класса «В» укомплектован медицинскими укладками, аппаратами и лекарственными средствами для оказания экстренной и неотложной помощи», - рассказала главный внештатный специалист по медицине катастроф министерства здравоохранения Самарской области, директор Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Мария Горбунова.

Установка такого пункта позволила распределить зоны медицинского обслуживания между Тольяттинской станцией скорой помощи, Сызранской центральной городской и районной больницей, а также Самарским областным центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

«Медицинские бригады оперативно прибывают на место происшествия, минимизируя время реагирования для оказания экстренной помощи пострадавшим и сохранения жизней. Зона ответственности пункта ограничена 20-минутной транспортной доступностью. В экстренных случаях, требующих дополнительной помощи, специалисты выезжают и на более удаленные территории», - отметила руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Галина Черногаева.

К данному пункту прикреплена двусоставная медицинская бригада, работающая круглосуточно. С момента открытия пункта специалисты реализовали 60 вызовов, из которых 23 раза на ДТП.

«Основные задачи медицинских специалистов заключаются в оказании помощи как пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, так и пациентам, почувствовавшим недомогание или приступы заболеваний в пути. При необходимости пострадавшие направляются в стационары второго и третьего уровня. Отлажено тесное сотрудничество с диспетчерской службой региональной дороги, что позволяет оперативно реагировать на вызовы, поступающие с парковок и зон отдыха, в случаях внезапного ухудшения состояния здоровья людей», - подчеркнул начальник мобильного медицинского отряда спецназначения центра медицины катастроф Самарской области Евгений Михеев.

