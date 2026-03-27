Я нашел ошибку
Главные новости:
На 10-м километре автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка – Южный» вода вышла на проезжую часть. Высота перелива составляет 0,05 м, протяжённость – 50 м.
С 10:00 28 марта до 20:00 30 марта в Самаре будет закрыто движение по проезжей части улицы Запорожской в границах улиц Гагарина и Дыбенко.
С 26 по 29 марта в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Грация» проходит первенство России по универсальному бою.
Народная программа «ЕР» и РЖД подразумевает трансформацию ж/д вокзалов в комфортные и современные общественные пространства – с развитой инфраструктурой и безбарьерной средой, что повысит качество поездок по всей стране.
В Самаре с 06:00 28 марта до 23:59 11 апреля будет недоступен проезд по улице Литвинова в границах улиц Конструктивной и Лиственной.
Команда «Молния» из Самары — мама Ольга, папа Сергей и их сыновья, юнармейцы Богдан и Владислав Шваловы – приняла участие в открытии нового сезона Всероссийской игры «Семейная зарница» в Москве.
С 1 апреля в Самаре временно изменится схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 20, 20к, 22 и 24.
1 апреля в Самаре, на площадке КРЦ «Звезда», стартуют игры 1/8 финала Центральной лиги Международного союза КВН «САМАРА».
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.13
1.41
EUR 95
1.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Экстренная помощь при ДТП: в регионе работает новый трассовый медицинский пункт

229
Подразделение Самарского областного центра медицины катастроф расположено на 16-м км трассы обход Тольятти участка автодороги Европа-Западный Китай.

Установка данного модульного пункта стала возможным благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и федеральному проекту «Совершенствование экстренной медицинской помощи», которые реализуются по решению Президента страны Владимира Путина.

В регионе организована работа 5-ти трассовых медицинских пунктов на аварийно-опасных участках автомагистрали федерального значения М5 и А300.

«Медицинские пункты представляют собой мобильные модули, в которых размещается бригада экстренной помощи. Они полностью автономны и работают круглосуточно. В составе медицинской бригады 2 фельдшера и водитель. Санитарный автомобиль класса «В» укомплектован медицинскими укладками, аппаратами и лекарственными средствами для оказания экстренной и неотложной помощи», - рассказала главный внештатный специалист по медицине катастроф министерства здравоохранения Самарской области, директор Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Мария Горбунова.

Установка такого пункта позволила распределить зоны медицинского обслуживания между Тольяттинской станцией скорой помощи, Сызранской центральной городской и районной больницей, а также Самарским областным центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

«Медицинские бригады оперативно прибывают на место происшествия, минимизируя время реагирования для оказания экстренной помощи пострадавшим и сохранения жизней. Зона ответственности пункта ограничена 20-минутной транспортной доступностью. В экстренных случаях, требующих дополнительной помощи, специалисты выезжают и на более удаленные территории», - отметила руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Галина Черногаева.

К данному пункту прикреплена двусоставная медицинская бригада, работающая круглосуточно. С момента открытия пункта специалисты реализовали 60 вызовов, из которых 23 раза на ДТП.

«Основные задачи медицинских специалистов заключаются в оказании помощи как пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, так и пациентам, почувствовавшим недомогание или приступы заболеваний в пути. При необходимости пострадавшие направляются в стационары второго и третьего уровня. Отлажено тесное сотрудничество с диспетчерской службой региональной дороги, что позволяет оперативно реагировать на вызовы, поступающие с парковок и зон отдыха, в случаях внезапного ухудшения состояния здоровья людей», - подчеркнул начальник мобильного медицинского отряда спецназначения центра медицины катастроф Самарской области Евгений Михеев.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
3 апреля в преддверии Всемирного Дня Здоровья на территории ТЦ «МЕГА Самара» все желающие смогут пройти важные медицинские обследования и получить консультацию специалистов.
27 марта 2026, 17:19
Медпомощь ветеранам, участникам СВО и членам их семей в регионе оказывается в полном объеме и согласно всем действующим нормам и правилам.
26 марта 2026, 22:58
Биолог бактериологической лаборатории Самарского областного противотуберкулёзного диспансера Юлия Кривошеева рассказала, что нужно знать о туберкулезе.
26 марта 2026, 19:54
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности.
27 марта 2026  17:57
27 марта 2026  13:37
27 марта 2026  11:43
27 марта 2026  11:17
27 марта 2026  10:59
Весь список