Отделение СФР СО выплачивает надбавку на уход для более 103 тысяч самарских пенсионеров

На 10-м километре автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка – Южный» вода вышла на проезжую часть. Высота перелива составляет 0,05 м, протяжённость – 50 м.
Минтранс СО: в Большеглушицком районе зафиксирован перелив талых вод
С 10:00 28 марта до 20:00 30 марта в Самаре будет закрыто движение по проезжей части улицы Запорожской в границах улиц Гагарина и Дыбенко.
Движение по участку улицы Запорожской в Самаре будет временно ограничено
С 26 по 29 марта в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Грация» проходит первенство России по универсальному бою.
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
Народная программа «ЕР» и РЖД подразумевает трансформацию ж/д вокзалов в комфортные и современные общественные пространства – с развитой инфраструктурой и безбарьерной средой, что повысит качество поездок по всей стране.
По народной программе «Единая Россия» и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах
В Самаре с 06:00 28 марта до 23:59 11 апреля будет недоступен проезд по улице Литвинова в границах улиц Конструктивной и Лиственной.
Временно изменят схему движения по улице Литвинова в Самаре
Команда «Молния» из Самары — мама Ольга, папа Сергей и их сыновья, юнармейцы Богдан и Владислав Шваловы – приняла участие в открытии нового сезона Всероссийской игры «Семейная зарница» в Москве.
Самарская семья приняла участие в открытии нового сезона «Семейной зарницы» в Москве
С 1 апреля в Самаре временно изменится схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 20, 20к, 22 и 24.
5 трамвайных маршрутов поменяют схему движения на время капремонта линии по улице Ново-Садовой в Самаре
1 апреля в Самаре, на площадке КРЦ «Звезда», стартуют игры 1/8 финала Центральной лиги Международного союза КВН «САМАРА».
Игры 1/8 центральной лиги КВН «САМАРА» пройдут в начале апреля в КРЦ «Звезда»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Отделение СФР СО выплачивает надбавку на уход для более 103 тысяч самарских пенсионеров

Более 103 тысяч жителей региона старше 80 лет и граждан с инвалидностью I группы получают надбавку на уход к пенсии от Отделения Социального фонда России по Самарской области.

Ранее для назначения выплаты было необходимо заявление неработающего трудоспособного гражданина, который осуществлял уход за лицом, достигшим 80-летнего возраста или человеком с инвалидностью I группы. С января 2025 года эта надбавка устанавливается автоматически к пенсиям представителей этих категорий.

При этом, если другой гражданин осуществляет фактический уход за нетрудоспособным, такой период может быть учтен в его страховом стаже. Для этого ухаживающему лицу необходимо подать заявление об установлении периода ухода в Отделение СФР по Самарской области.

В случае, если ухаживающий и нетрудоспособный граждане проживают раздельно, потребуется письменное подтверждение факта ухода от самого нетрудоспособного или его законного представителя. При невозможности получения такого подтверждения непосредственно от лица, за которым осуществляется уход, документ могут предоставить члены его семьи.

«Выплата на уход ежегодно индексируется вместе с пенсией. В 2026 году ее размер составляет 1 413,86 рублей. На текущий момент для получателей социальной пенсии надбавка составляет 1 377 рублей. Она будет проиндексирована в апреле и составит уже 1 470,64 рублей», — рассказал управляющий Отделением СФР по Самарской области Дмитрий Петров.

Дополнительное подтверждение периодов ухода, осуществлявшихся до 2025 года, не требуется, поскольку они уже учтены на индивидуальном лицевом счете ухаживающих граждан.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и MAX.

Новости по теме
27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности.
27 марта 2026  17:57
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание по развитию биоэкономики
160
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
27 марта 2026  13:37
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
291
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
27 марта 2026  11:43
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
333
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
27 марта 2026  11:17
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
343
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
27 марта 2026  10:59
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
297
