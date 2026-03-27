Жителей региона приглашают к участию в Фестивале здоровья

3 апреля с 10: 00 до15.00 (вход №6) в преддверии Всемирного Дня Здоровья на территории ТЦ «МЕГА Самара» все желающие смогут пройти важные медицинские обследования и получить консультацию специалистов. (18+)



Все желающие смогут:

проверить работу сердца с помощью ЭКГ, пройти УЗИ щитовидной железы и маммографию.

врачи разных специальностей проведут осмотр и консультацию: онколог (осмотр кожных покровов и молочных желез), дерматовенеролог (осмотр родинок), терапевт, оториноларинголог,невролог, стоматолог, эндокринолог и офтальмолог (проверка зрения).

Также в рамках мероприятия можно будет сделать экспресс-тесты на ВИЧ и гепатит C.



Доступно для гостей от 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.



