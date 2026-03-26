Самарский биолог: "Микобактерия способна поражать все органы и системы организма"

Биолог бактериологической лаборатории Самарского областного клинического противотуберкулёзного диспансера им. Постникова Юлия Кривошеева:



" Что нужно знать о туберкулезе?

это хроническое инфекционное заболевание.

часто протекает бессимптомно.

возбудитель инфекции - микобактерия туберкулеза (палочка Коха), устойчивая к внешним воздействиям. Она может годами находиться в окружающей среде, тёмных закрытых помещениях. Способна поражать все органы и системы организма, кроме волос и ногтей. Но чаще всего поражаются легкие.



Как происходит заражение?

Воздушно-капельным путем. Мокрота, выделяющаяся с кашлем, распространяется на расстояние полутора метров.

С пищей.

Через больных животных.

Источник инфекции - больной человек с активным бактериовыделением.

Варианты развития при попадании в организм:

Микобактерии уничтожаются иммунитетом.

Развивается скрытая (латентная) форма туберкулеза.

Активное развитие инфекции.



Что приводит к заболеванию?

Ослабленный иммунитет (например, ВИЧ, онкологические заболевания, хронические болезни).

Плохое питание.

Курение, алкоголизм, стресс.



Для профилактики туберкулеза необходимы:

Вакцинация БЦЖ новорожденных и детей в раннем возрасте.

Флюорография раз в год.

Соблюдение правил гигиены.

Проветривание помещений.

Использование масок в местах с высоким риском заражения.

Изоляция больных.



Как обезопасить себя:

Правильно и сбалансированно питаться.

Заниматься физкультурой.

Отказаться от вредных привычек.

Закаливаться.

Соблюдать режим сна и отдыха.

Гулять на свежем воздухе.

Содержать в чистоте свой дом".

