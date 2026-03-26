Самарский биолог: "Микобактерия способна поражать все органы и системы организма"

Биолог бактериологической лаборатории Самарского областного клинического противотуберкулёзного диспансера им. Постникова Юлия Кривошеева:
" Что нужно знать о туберкулезе?
это хроническое инфекционное заболевание.
часто протекает бессимптомно.
возбудитель инфекции - микобактерия туберкулеза (палочка Коха), устойчивая к внешним воздействиям. Она может годами находиться в окружающей среде, тёмных закрытых помещениях. Способна поражать все органы и системы организма, кроме волос и ногтей. Но чаще всего поражаются легкие.
Как происходит заражение?
Воздушно-капельным путем. Мокрота, выделяющаяся с кашлем, распространяется на расстояние полутора метров.
С пищей.
Через больных животных.
Источник инфекции - больной человек с активным бактериовыделением.
Варианты развития при попадании в организм:
Микобактерии уничтожаются иммунитетом.
Развивается скрытая (латентная) форма туберкулеза.
Активное развитие инфекции.
Что приводит к заболеванию?
Ослабленный иммунитет (например, ВИЧ, онкологические заболевания, хронические болезни).
Плохое питание.
Курение, алкоголизм, стресс.
Для профилактики туберкулеза необходимы:
Вакцинация БЦЖ новорожденных и детей в раннем возрасте.
Флюорография раз в год.
Соблюдение правил гигиены.
Проветривание помещений.
Использование масок в местах с высоким риском заражения.
Изоляция больных.
Как обезопасить себя:
Правильно и сбалансированно питаться.
Заниматься физкультурой.
Отказаться от вредных привычек.
Закаливаться.
Соблюдать режим сна и отдыха.
Гулять на свежем воздухе.
Содержать в чистоте свой дом".
Фото: минздрав СО