Минздрав СО: информация об отказе в оказании медпомощи ветеранам, участникам СВО и членам их семей являктся фейком    

В последние дни в сети Интернет активно распространяется информация о якобы отказе в оказании медицинской помощи ветеранам, участникам СВО и членам их семей по различным причинам, в том числе из-за отсутствия мессенджера MAX.



Министерство здравоохранения Самарской области сообщает, эта информация не соответствует действительности. Распространяемые данные являются фейком.



Медицинская помощь ветеранам, участникам СВО и членам их семей оказывается в полном объеме и согласно всем действующим нормам и правилам. В каждой медицинской организации назначено лицо, ответственное за медицинское сопровождение ветеранов, информация о котором размещена в зоне регистратуры.



В случае возникновения вопросов или сомнений относительно получения медицинской помощи, пожалуйста, обращайтесь непосредственно в медицинские учреждения или в министерство здравоохранения Самарской области.



Мы призываем граждан не распространять непроверенную информацию, не доверять непроверенным источникам и не поддаваться на провокации, сообщает пресс-служба минздрава СО.

