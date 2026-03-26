Я нашел ошибку
Главные новости:
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.13
1.41
EUR 95
1.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

За незаконную добычу криптовалют в России будет грозить уголовная ответственность

237
Минюст подготовил законопроект о введении уголовной ответственности за майнинг криптовалюты без включения в государственный реестр.

Минюст подготовил законопроект о введении уголовной ответственности за майнинг криптовалюты без включения в государственный реестр, сообщает iphones.ru со ссылкой на  Ведомости.

Ведомство предлагает ввести новую статью 171.6 УК РФ, состоящую из двух частей:

Первая часть: ответственность за майнинг без включения в реестр либо за услуги оператора без включения в реестр, если деяния причинили крупный ущерб или принесли доход в крупном размере — более 3,5 млн руб.

Преступление повлечет штраф до 1,5 млн руб., обязательные работы до 480 часов либо принудительные работы до двух лет.

По этой части будет предусмотрено освобождение от наказания в случае возмещения ущерба при условии, что доходы от незаконного майнинга будут подлежать обязательной конфискации.

Вторая часть: ответственность за те же деяния, но совершенные организованной группой либо причинившие особо крупный ущерб или принесшие доход в особо крупном размере (более 13 млн руб.). Наказание будет в виде штрафа от 500 000 до 2,5 млн руб., принудительных работ до пяти лет либо лишения свободы до пяти лет (со штрафом или без).

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение этого проекта в Госдуму.

По данным ФНС, майнингом криптовалюты в России занимается около 50 тысяч субъектов, включая физических и юридических лиц. При этом в реестре находится только 1489 субъектов.

 

Фото:   freepik.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
