Я нашел ошибку
Главные новости:
"Всего в этом году по нацпроекту направим на обновление дорог в Самарской области более 8 млрд рублей. Работу будем вести на 76 объектах".
Вячеслав Федорищев: "В 2026 отремонтируем в Самарской области 20,3 км дорог региональной опорной сети"
Медпомощь ветеранам, участникам СВО и членам их семей в регионе оказывается в полном объеме и согласно всем действующим нормам и правилам.
Минздрав СО: информация об отказе в оказании медпомощи ветеранам, участникам СВО и членам их семей являктся фейком    
Врач-эндокринолог, диетолог Наталья Ковалева рассказала, чем полезны яйца и как приготовить полезную яичницу.
Диетолог посоветовала включать в рацион одно-два яйца в день
Завершена реконструкция двух шлюзов Самарского гидроузла
Минюст подготовил законопроект о введении уголовной ответственности за майнинг криптовалюты без включения в государственный реестр.
За незаконную добычу криптовалют в России будет грозить уголовная ответственность
 С апреля по октябрь 2026 года в здании Городского Дома культуры Кинеля будет проводиться капремонт.
В Кинеле капитально отремонтируют городской ДК
Биолог бактериологической лаборатории Самарского областного противотуберкулёзного диспансера Юлия Кривошеева рассказала, что нужно знать о туберкулезе.
Самарский биолог: "Микобактерия способна поражать все органы и системы организма"
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.13
1.41
EUR 95
1.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Глава "Ростелекома" рассказал о спросе россиян на стационарные телефоны

129
В условиях ограничения мобильного интернета россияне могут пользоваться сервисами и сайтами из "белого списка".

Многие очень уважаемые люди в России захотели поставить себе стационарные телефоны, чтобы гарантированно оставаться на связи, рассказал журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский, передает РИА Новости.

В последние месяцы в разных российских регионах время от времени вводятся ограничения мобильной связи. В связи с этим, по словам главы "Ростелекома", компания видит очень заметный рост числа запросов на установку стационарного телефона - люди хотят оставаться на связи.

"Многие очень уважаемые люди хотят у себя поставить стационарные телефоны, потому что это просто гарантированный способ", - отметил Осеевский в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.

При этом в условиях ограничения мобильного интернета россияне могут пользоваться сервисами и сайтами из "белого списка". В нем находятся более 120 сервисов, следует из подсчетов РИА Новости. Среди них - соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов.

 

Фото:   pxhere.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 26 марта, в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел заседание Совета с участием руководителей профильных федеральных министерств и ведомств, представителей Федерального Собрания и глав регионов ПФО.
26 марта 2026  17:19
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО под председательством Игоря Комарова
333
Сегодня, 25 марта, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно—программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!», который прошел в Нижнем Новгороде. 
25 марта 2026  21:17
Поддержка детей и молодежи: Вячеслав Федорищев принял участие в форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!»
1138
В 2026 году отключение централизованных систем отопления в Самаре запланировано в период с 15 по 25 апреля.
25 марта 2026  16:58
В Самаре планируется завершить отопительный сезон с 15 по 25 апреля
727
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2026  09:39
598
Дептранс Самары возглавил Андрей Карпочев
24 марта 2026  11:00
660
Весь список