Глава "Ростелекома" рассказал о спросе россиян на стационарные телефоны

Многие очень уважаемые люди в России захотели поставить себе стационарные телефоны, чтобы гарантированно оставаться на связи, рассказал журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский, передает РИА Новости.

В последние месяцы в разных российских регионах время от времени вводятся ограничения мобильной связи. В связи с этим, по словам главы "Ростелекома", компания видит очень заметный рост числа запросов на установку стационарного телефона - люди хотят оставаться на связи.

"Многие очень уважаемые люди хотят у себя поставить стационарные телефоны, потому что это просто гарантированный способ", - отметил Осеевский в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.

При этом в условиях ограничения мобильного интернета россияне могут пользоваться сервисами и сайтами из "белого списка". В нем находятся более 120 сервисов, следует из подсчетов РИА Новости. Среди них - соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов.

