В Кинеле капитально отремонтируют городской ДК

Обновление киноконцертного зала Городского Дома культуры - новый этап в культурной жизни городского округа Кинель.

Городской Дом культуры стал участником федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который входит в состав национального проекта «Семья». И уже в апреле этого года киноконцертный зал учреждения закроется, чтобы встретить любимых зрителей в новом и современном облике.

Дом культуры был построен в 1963 году, за последние годы с помощью региональных программ и поддержки социальных партнеров была обновлена часть помещений, но киноконцертный зал, наполненный передовым световым, звуко-техническим и мультимедийным оборудованием, не отвечает требованиям комфорта и безопасности, не учитывает современные потребности артистов и зрителей культурно-досугового учреждения и давно ждет капитального ремонта.

С апреля по октябрь 2026 года здесь будет выполнен комплекс серьезных работ: капитальный ремонт пола зрительного зала с устройством современного гомогенного покрытия, соответствующего актуальным санитарным и противопожарным требованиям, отделка стен зрительного зала, монтаж подвесного потолка со встроенными светодиодными светильниками, замена системы электроснабжения, ремонт пространства сцены, а также будут проведены работы по капитальному ремонту стен, пола и потолка танцевального зала на 2-ом этаже здания Городского Дома культуры.

«Мы находимся на пороге больших перемен, которые позволят каждому жителю нашего города наслаждаться культурными мероприятиями на новом уровне. Участие в федеральном проекте министерства культуры РФ стало для нас настоящим подарком», — говорит директор Городского Дома культуры Анжелика Анатольевна Власова.

Это обновление повысит комфорт зрителей и артистов, позволит расширить палитру мероприятий, повысит их качество. Несмотря на ремонт, мы не планируем отменять мероприятия: зрители смогут наслаждаться ими и не потеряют связь с искусством во время ремонта, для этого мы спланировали свою работу на общественных пространствах города в парках и скверах, которые в последние годы преобразились благодаря национальным проектам, инициированным Президентом страны В.В. Путиным.

