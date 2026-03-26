Самарский университет им. Королёва: новый сезон открытий

В Самарском университете им. Королёва стартовал новый сезон Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ с международным участием «Десять в минус девятой». Проект объединяет учащихся 7-10 классов с разных уголков страны, которые увлечены наукой, нанотехнологиями и исследованиями.

Конкурс проходит в три этапа. На первом этапе необходимо пройти регистрацию

и онлайн-тестирование. Участникам предстоит выполнить задания, размещенные

на официальном сайте конкурса. Второй этап заключается в разработке научно-исследовательской работы по одной из тем, предложенных организаторами. Участники смогут продемонстрировать навыки самостоятельной исследовательской

и проектной деятельности. Третий этап проходит в форме собеседования с экспертной комиссией по итогам дистанционной оценки проектов. Это возможность представить результаты своей работы и получить обратную связь от специалистов.

Финалисты будут награждены дипломами и получат путевки в МДЦ «Артек», а также дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в Самарский университет им. Королёва.

«Десять в минус девятой» – это конкурс, в котором научный интерес превращается

в реальный исследовательский опыт! Участие открывает доступ к экспертной оценке, новым образовательным возможностям и формирует основу для будущей профессиональной траектории.

Сроки проведения:

1 этап: до 30 апреля 2026 г.;

2 этап: до 1 июля 2026 г.;

3 этап: до 11 июля 2026 г.;

Финал в «Артеке»: с 1 сентября по 22 сентября 2026 г.

Подробная информация и регистрация доступны на официальном сайте проекта. (https://nanossau.ru/)

Фото предоставлено пресс-службой Самарского университета им. Королёва