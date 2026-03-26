Вячеслав Федорищев: "В 2026 отремонтируем в Самарской области 20,3 км дорог региональной опорной сети"

В 2026 отремонтируем в Самарской области 20,3 км дорог региональной опорной сети.

Опорная сеть формирует транспортный каркас региона, объединяя дороги федерального и регионального значения. По ним проходят основные грузовые и пассажирские потоки. Такие трассы обеспечивают связь между муниципальными образованиями, крупными промышленными центрами и соседними субъектами. Их состояние напрямую влияет на эффективность экономики и безопасность передвижения.

В этом году в план ремонта вошли три объекта.

В Самаре обновим участок Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяженностью 7,82 км.

В Тольятти продолжим капитальный ремонт трех участков Обводного шоссе общей протяженностью 12 км. Работы там начались в прошлом году, сейчас подрядчик их продолжает. Завершить планируем в 2027 году.

Также капитально отремонтируем путепровод через железнодорожные пути на 17-м км автомобильной дороги «Самара — Большая Черниговка» до трассы «Самара — Волгоград». Участок востребованный. Приведем его в порядок и движение здесь станет безопаснее, быстрее.

Работы проведем по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Всего в этом году по нацпроекту направим на обновление дорог в Самарской области более 8 млрд рублей. Работу будем вести на 76 объектах. Все муниципальные образования Самарской области получат субсидии из регионального бюджета на дорожные работы. Общий объем средств – почти 6,7 млрд рублей. Благодаря этому в муниципалитетах в нормативное состояние приведем 170 км дорог местного значения", - сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

