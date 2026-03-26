Диетолог посоветовала включать в рацион одно-два яйца в день

Врач-эндокринолог, диетолог Наталья Ковалева рассказала, чем полезны яйца и как приготовить полезную яичницу, пишут "Известия".

В беседе с Здоровье Mail в среду, 25 марта, специалист посоветовала включать в рацион одно-два яйца в день. Одно яйцо покрывает около 10% суточной нормы белка, часть потребности в жирах, а также значительное количество витаминов и микроэлементов, включая йод, цинк, медь и селен.

Яйца являются источником легкоусвояемого белка с полным набором аминокислот, что важно для поддержания мышечной массы и общего здоровья. Также в них содержатся витамины D, A и группы B, необходимые для иммунитета, зрения и нервной системы. Кроме того, желток богат полезными жирами, включая омега-3, которые поддерживают работу сердца, мозга и гормональный баланс. Яйца также считаются одним из лучших источников холина — вещества, важного для памяти и работы нервной системы.

Яичница сохраняет все полезные свойства яиц, особенно при правильном приготовлении. Она хорошо насыщает, помогает контролировать аппетит и поддерживать стабильный уровень энергии. При этом блюдо легко разнообразить: его можно сочетать с овощами, зеленью, цельнозерновым хлебом или авокадо. Для максимальной пользы рекомендуется готовить яичницу с минимальным количеством масла и не отказываться от желтков, так как в них сосредоточена большая часть полезных веществ, пишет 360.ru.

