На 10-м километре автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка – Южный» вода вышла на проезжую часть. Высота перелива составляет 0,05 м, протяжённость – 50 м.
Минтранс СО: в Большеглушицком районе зафиксирован перелив талых вод
С 10:00 28 марта до 20:00 30 марта в Самаре будет закрыто движение по проезжей части улицы Запорожской в границах улиц Гагарина и Дыбенко.
Движение по участку улицы Запорожской в Самаре будет временно ограничено
С 26 по 29 марта в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Грация» проходит первенство России по универсальному бою.
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
Народная программа «ЕР» и РЖД подразумевает трансформацию ж/д вокзалов в комфортные и современные общественные пространства – с развитой инфраструктурой и безбарьерной средой, что повысит качество поездок по всей стране.
По народной программе «Единая Россия» и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах
В Самаре с 06:00 28 марта до 23:59 11 апреля будет недоступен проезд по улице Литвинова в границах улиц Конструктивной и Лиственной.
Временно изменят схему движения по улице Литвинова в Самаре
Команда «Молния» из Самары — мама Ольга, папа Сергей и их сыновья, юнармейцы Богдан и Владислав Шваловы – приняла участие в открытии нового сезона Всероссийской игры «Семейная зарница» в Москве.
Самарская семья приняла участие в открытии нового сезона «Семейной зарницы» в Москве
С 1 апреля в Самаре временно изменится схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 20, 20к, 22 и 24.
5 трамвайных маршрутов поменяют схему движения на время капремонта линии по улице Ново-Садовой в Самаре
1 апреля в Самаре, на площадке КРЦ «Звезда», стартуют игры 1/8 финала Центральной лиги Международного союза КВН «САМАРА».
Игры 1/8 центральной лиги КВН «САМАРА» пройдут в начале апреля в КРЦ «Звезда»
В Сергиевском районе центр «Сердце воина» помогает ветеранам СВО вернуться к мирной жизни

200
В Самарской области на базе территориальных кадровых центров «Работа России» продолжают работу площадки комплексной поддержки участников СВО и их близких «Сердце воина». Эта работа активно ведется в Сергиевском районе.

Дмитрий Перезнатов родился и вырос в Сергиевском районе Самарской области. С 2022 по 2024 год он добровольцем участвовал в специальной военной операции - ушел защищать Родину вместе с друзьями, по зову сердца. Сегодня ветеран боевых действий, отец пятерых детей, он продолжает служить родному району: работает заместителем директора Центра общественных организаций Сергиевского района.
Вернувшись с фронта, Дмитрий обратился в кадровый центр «Работа России» за помощью в трудоустройстве. Не только нашел работу, но и стал участником «Школы героев» - проекта, инициированного губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым как продолжение президентского проекта «Время героев».
Высокую оценку Дмитрий дает работе кадрового центра «Работа России» Сергиевского района. 
«Здесь действительно оказали помощь и внимательно отнеслись к моим пожеланиям: помогли с резюме, подготовили к собеседованиям, предложили несколько вариантов работы. Я также рекомендую всем ветеранам и участникам СВО, их женам и детям обращаться в «Сердце воина». Вам обязательно подскажут правильное решение в любой жизненной ситуации и окажут психологическую поддержку», – поделился Дмитрий Перезнатов.
Работа с участниками специальной военной операции и их близкими - одна из приоритетных задач кадровых центров Самарской области. С каждым обратившимся проводится индивидуальная работа, закрепляется куратор, выстраивается персональный план. 
«Для участников и ветеранов боевых действий, вернувшихся из зоны СВО, мы проводим клуб «Работа для своих». Для жен и детей действуют клуб занятой молодежи и женский клуб», - рассказывает Мария Коннова, руководитель кадрового центра Сергиевского района.
Узнать обо всех мерах поддержки можно на портале «Работа России», по единому телефону контакт-центра: 8 (800) 302-15-44, а также очно в территориальном кадровом центре «Работа России» вашего города или района.

 

Фото:   минтруд СО

