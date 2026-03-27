В Сергиевском районе центр «Сердце воина» помогает ветеранам СВО вернуться к мирной жизни

В Самарской области на базе территориальных кадровых центров «Работа России» продолжают работу площадки комплексной поддержки участников СВО и их близких «Сердце воина». Эта работа активно ведется в Сергиевском районе.

Дмитрий Перезнатов родился и вырос в Сергиевском районе Самарской области. С 2022 по 2024 год он добровольцем участвовал в специальной военной операции - ушел защищать Родину вместе с друзьями, по зову сердца. Сегодня ветеран боевых действий, отец пятерых детей, он продолжает служить родному району: работает заместителем директора Центра общественных организаций Сергиевского района.

Вернувшись с фронта, Дмитрий обратился в кадровый центр «Работа России» за помощью в трудоустройстве. Не только нашел работу, но и стал участником «Школы героев» - проекта, инициированного губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым как продолжение президентского проекта «Время героев».

Высокую оценку Дмитрий дает работе кадрового центра «Работа России» Сергиевского района.

«Здесь действительно оказали помощь и внимательно отнеслись к моим пожеланиям: помогли с резюме, подготовили к собеседованиям, предложили несколько вариантов работы. Я также рекомендую всем ветеранам и участникам СВО, их женам и детям обращаться в «Сердце воина». Вам обязательно подскажут правильное решение в любой жизненной ситуации и окажут психологическую поддержку», – поделился Дмитрий Перезнатов.

Работа с участниками специальной военной операции и их близкими - одна из приоритетных задач кадровых центров Самарской области. С каждым обратившимся проводится индивидуальная работа, закрепляется куратор, выстраивается персональный план.

«Для участников и ветеранов боевых действий, вернувшихся из зоны СВО, мы проводим клуб «Работа для своих». Для жен и детей действуют клуб занятой молодежи и женский клуб», - рассказывает Мария Коннова, руководитель кадрового центра Сергиевского района.

Узнать обо всех мерах поддержки можно на портале «Работа России», по единому телефону контакт-центра: 8 (800) 302-15-44, а также очно в территориальном кадровом центре «Работа России» вашего города или района.

Фото: минтруд СО