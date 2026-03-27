В «ЗИМ Галерее» пройдет финисаж выставки «По ту сторону райского сада»

29 марта в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет финисаж выставки «По ту сторону райского сада» (12+). Художницы арт-группы «Сады» проведут экскурсию по экспозиции и расскажут о своем творчестве.

В экспозиции представлено более 70 работ девяти тольяттинских художниц: Анны Иванушкиной, Алены Будариной, Екатерины Сидоровой, Марии Армен, Натальи Атляновой, Ольги Седых, Татьяны Минсафиной, Татьяны Серовой и Татьяны Чириковой.

Произведения выполнены в разных техниках – живопись, графика, керамика, коллаж, арт-объекты, мозаика. «По ту сторону райского сада» – выставка-приглашение проследовать вместе с художницами по этому увлекательному, почти мистическому пути до заветного райского сада.

На финисаже авторы работ расскажут о своем творчестве, прошлых проектах и планах на будущее. Гостей также ждет заключительная экскурсия по выставке и небольшой сувенир в подарок.

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

Фото: культурный центр «ЗИМ Галерея»