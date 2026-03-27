В Самарской области реализуется проект для будущих лидеров молодёжной политики региона

В сентябре 2025 года в регионе началась реализация проекта «Сообщество лидеров ПОО муниципалитетов «Атташе молодёжной политики». Инициатива победила в конкурсе Росмолодёжь.Гранты «Двигай сообщества», который проводится в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети». Сумма поддержки самарского проекта составила 1 656 000 рублей.

Проект «Атташе молодёжной политики» направлен на создание устойчивой экосистемы для развития лидерского потенциала и формирования позитивного социально-профессионального имиджа студентов профессиональных образовательных организаций. Главная цель — объединить студентов ПОО из муниципальных районов Самарской области в единое сообщество.

«Мы хотим создать сообщество компетентных студенческих лидеров, являющихся примером для молодёжи и транслирующие ценности Российской Федерации. В рамках проекта будет сформировано сообщество студентов ПОО муниципалитетов и проведён комплекс обучающих мероприятий. Благодаря этому, студенты со всей Самарской области смогут повысить свой уровень конкурентоспособности в региональных и даже федеральных конкурсах» — рассказал Вячеслав Комков, автор и руководитель проекта «Сообщество лидеров ПОО муниципалитетов «Атташе молодёжной политики».

Первый этап проекта начался в ноябре 2025 года. Он проходил в формате онлайн-обучения, которое включило в себя 12 вебинаров на различные темы и практические задания для закрепления изученного материала. Участниками занятий стали 150 человек, а экспертами выступили лидеры общественных организаций, управленцы и профессионалы сферы молодёжной политики Самарской области.

В марте 2026 года на базе Молодёжного центра «Лесная сказка» в рамках проекта прошёл обучающий выезд. Его участниками стали 100 студентов профессиональных образовательных организаций Самарской области. На протяжении трёх дней ребята развивали лидерские качества, навыки самопрезентации; разбирали основы личного бренда, ораторского искусства.

Также студенты присоединились к созданию региональной презентации о молодёжной политике Самарской области, предложили свои идеи. Главная цель такой работы — чтобы после выезда будущие «атташе» могли презентовать готовый продукт в своих образовательных организациях, используя полученные за время выезда знания.

«Я решила стать частью проекта, потому что стремлюсь к постоянному развитию и хочу знакомиться с лидерами молодёжной политики и активной молодёжью региона. Онлайн-этап дал хорошую базу, но именно после выезда и эмоций, полученных на нём, я начала заново знакомиться с собой. Больше всего меня зацепила работа над страхом сцены, а итоговая самопрезентация стала для меня личной победой, особенно когда моё выступление вошло в число лучших. Этот опыт подарил мне не только знания, но и возможность развиваться и расти дальше» — поделилась эмоциями Полина Фруль, участница проекта, студент 2 курса Самарского государственного колледжа.

Завершающее мероприятие проекта — Форум молодых лидеров муниципалитетов — пройдёт в мае 2026 года. Оно будет направлено на объединение лидеров студентов ПОО из муниципалитетов в постоянно действующее сообщество, подведение итогов и определение перспектив развития. Участниками форума могут стать студенты ПОО Самарской области, которые хотят присоединиться к сообществу молодых лидеров. Следить за новостями проекта можно в сообществе во ВКонтакте: vk.cc/cVVtfw.

Прямо сейчас у самарской молодёжи есть возможность получить грант на реализацию своего проекта: до 15 апреля в России продолжается приём заявок на 1 сезон конкурса Росмолодёжь.Гранты. Сумма поддержки инициатив молодых людей от 18 до 35 лет составит до 1 миллиона рублей. Регистрация доступна на сайте ФГАИС «Молодёжь России»: vk.cc/cUPtfL.

Проект «Сообщество лидеров муниципалитетов ПОО «Атташе молодёжной политики» реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты.

Фото: Министерство молодёжной политики Самарской области