На 10-м километре автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка – Южный» вода вышла на проезжую часть. Высота перелива составляет 0,05 м, протяжённость – 50 м.
С 10:00 28 марта до 20:00 30 марта в Самаре будет закрыто движение по проезжей части улицы Запорожской в границах улиц Гагарина и Дыбенко.
С 26 по 29 марта в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Грация» проходит первенство России по универсальному бою.
Народная программа «ЕР» и РЖД подразумевает трансформацию ж/д вокзалов в комфортные и современные общественные пространства – с развитой инфраструктурой и безбарьерной средой, что повысит качество поездок по всей стране.
В Самаре с 06:00 28 марта до 23:59 11 апреля будет недоступен проезд по улице Литвинова в границах улиц Конструктивной и Лиственной.
Команда «Молния» из Самары — мама Ольга, папа Сергей и их сыновья, юнармейцы Богдан и Владислав Шваловы – приняла участие в открытии нового сезона Всероссийской игры «Семейная зарница» в Москве.
С 1 апреля в Самаре временно изменится схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 20, 20к, 22 и 24.
1 апреля в Самаре, на площадке КРЦ «Звезда», стартуют игры 1/8 финала Центральной лиги Международного союза КВН «САМАРА».
Житель Самарской области погасил долг по алиментам после возбуждения уголовного дела

Житель Самарской области полностью погасил долг по алиментам свыше 200 тысяч рублей после возбуждения уголовного дела.

После расставания с женой житель Самарской области, забыв о своем родительском долге, на протяжении длительного времени не выплачивал своему ребенку алименты. За время уклонения от обязанностей по его содержанию мужчина накопил долг в 220 тысяч рублей.

В связи с тем, что мужчина от погашения задолженности намеренно уклонялся, судебными приставами г. Отрадного в отношении него был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Однако и после привлечение к административной ответственности алиментщик не приступил к исполнению своих родительских обязательств.

Сотрудником органов принудительного исполнения должник был вызван на прием, где ему объяснили, что за уклонение от уплаты алиментов в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Узнав об этом, мужчина полностью погасил всю сумму задолженности.

Перспектива быть привлеченным к уголовной ответственности побудила должника официально трудоустроиться. В организацию, где работает мужчина, судебным приставом-исполнителем направлено постановление об удерживаться части его заработной платы. Теперь периодические платежи по алиментам будут перечислять в пользу ребенка ежемесячно, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

ГУФССП России по Самарской области сообщает, что по заявлению лица, в пользу которого принят судебный акт, исполнительный лист может направляться судом в подразделение судебных приставов в виде электронного документа.
10 марта 2026, 17:37
ГУФССП СО: исполнительный лист можно подать в электронном виде
ГУФССП России по Самарской области сообщает, что по заявлению лица, в пользу которого принят судебный акт, исполнительный лист может направляться судом в подразделение судебных приставов в виде электронного документа.
Представитель должника-организации из Самары решил незаконным способом урегулировать вопрос по снятию ареста со счетов фирмы.
10 февраля 2026, 14:27
В Самаре организацию оштрафовали на полмиллиона за попытку дать взятку судебному приставу.
Представитель должника-организации из Самары решил незаконным способом урегулировать вопрос по снятию ареста со счетов фирмы.
За 2025 год судебными приставами региона в пользу граждан по различным категориям исполнительных производств взыскано свыше 3 миллиардов рублей.
05 февраля 2026, 16:33
Главный судебный пристав региона подвел итоги работы за 2025 год
За 2025 год судебными приставами региона в пользу граждан по различным категориям исполнительных производств взыскано свыше 3 миллиардов рублей.
27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности.
27 марта 2026  17:57
27 марта 2026  13:37
27 марта 2026  11:43
27 марта 2026  11:17
27 марта 2026  10:59
