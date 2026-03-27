Житель Самарской области погасил долг по алиментам после возбуждения уголовного дела

Житель Самарской области полностью погасил долг по алиментам свыше 200 тысяч рублей после возбуждения уголовного дела.

После расставания с женой житель Самарской области, забыв о своем родительском долге, на протяжении длительного времени не выплачивал своему ребенку алименты. За время уклонения от обязанностей по его содержанию мужчина накопил долг в 220 тысяч рублей.

В связи с тем, что мужчина от погашения задолженности намеренно уклонялся, судебными приставами г. Отрадного в отношении него был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Однако и после привлечение к административной ответственности алиментщик не приступил к исполнению своих родительских обязательств.

Сотрудником органов принудительного исполнения должник был вызван на прием, где ему объяснили, что за уклонение от уплаты алиментов в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Узнав об этом, мужчина полностью погасил всю сумму задолженности.

Перспектива быть привлеченным к уголовной ответственности побудила должника официально трудоустроиться. В организацию, где работает мужчина, судебным приставом-исполнителем направлено постановление об удерживаться части его заработной платы. Теперь периодические платежи по алиментам будут перечислять в пользу ребенка ежемесячно, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области