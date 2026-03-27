На 10-м километре автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка – Южный» вода вышла на проезжую часть. Высота перелива составляет 0,05 м, протяжённость – 50 м.
Минтранс СО: в Большеглушицком районе зафиксирован перелив талых вод
С 10:00 28 марта до 20:00 30 марта в Самаре будет закрыто движение по проезжей части улицы Запорожской в границах улиц Гагарина и Дыбенко.
Движение по участку улицы Запорожской в Самаре будет временно ограничено
С 26 по 29 марта в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Грация» проходит первенство России по универсальному бою.
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
Народная программа «ЕР» и РЖД подразумевает трансформацию ж/д вокзалов в комфортные и современные общественные пространства – с развитой инфраструктурой и безбарьерной средой, что повысит качество поездок по всей стране.
По народной программе «Единая Россия» и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах
В Самаре с 06:00 28 марта до 23:59 11 апреля будет недоступен проезд по улице Литвинова в границах улиц Конструктивной и Лиственной.
Временно изменят схему движения по улице Литвинова в Самаре
Команда «Молния» из Самары — мама Ольга, папа Сергей и их сыновья, юнармейцы Богдан и Владислав Шваловы – приняла участие в открытии нового сезона Всероссийской игры «Семейная зарница» в Москве.
Самарская семья приняла участие в открытии нового сезона «Семейной зарницы» в Москве
С 1 апреля в Самаре временно изменится схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 20, 20к, 22 и 24.
5 трамвайных маршрутов поменяют схему движения на время капремонта линии по улице Ново-Садовой в Самаре
1 апреля в Самаре, на площадке КРЦ «Звезда», стартуют игры 1/8 финала Центральной лиги Международного союза КВН «САМАРА».
Игры 1/8 центральной лиги КВН «САМАРА» пройдут в начале апреля в КРЦ «Звезда»
Студенты региона принимают участие в Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»

Студенты региона принимают участие в Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»

27 марта 2026 года в Саранске (Республика Мордовия) во Дворце культуры и искусств Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н.П.Огарева состоялось торжественное открытие Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО».
Республика Мордовия в одиннадцатый раз принимает участников и гостей Интеллектуальной олимпиады – общественного проекта, который реализуется под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. 
В этом году в состязаниях участвуют 224 человека из 14 регионов Приволжья – победители внутривузовских и региональных отборочных этапов, а также команды из Луганской народной республики и Республики Беларусь.
В состав сборной Самарской области вошли представители Самарского национального исследовательского университета имени академика                   С.П. Королева, Самарского государственного технического университета, Самарского государственного экономического университета, Сызранского филиала СамГТУ и Поволжского государственного колледжа.
Путёвку на престижный финал самарские студенты завоевали в ходе напряжённого регионального отборочного этапа, в котором приняли участие 220 студентов из ведущих высших учебных заведений, их филиалов, а также организаций среднего профессионального образования региона. Финалисты продемонстрировали глубокие знания, нестандартное мышление и выдающиеся практические навыки.
Участники окружного этапа олимпиады «IQ ПФО» соревнуются по традиционным видам программы: «Робототехника», «Конкурс инженерных команд», «Парламентские дебаты», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», «Программирование беспилотных авиационных систем» и «Пилотирование беспилотных летательных аппаратов». 
Оценивать знания самых эрудированных представителей молодежи Приволжья будет профессиональная экспертная комиссия, в составе которой ученые ведущих вузов России, руководители, бизнесмены, представители IT-компаний. 
Заместитель полпреда Олег Машковцев поздравил участников от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова: «За эти годы Олимпиада стала не просто соревнованием, а настоящим интеллектуальным брендом Приволжья. Здесь собираются самые амбициозные и талантливые студенты, готовые побороться за звание лучших. 
Конечно, вы и так уже лучшие в своих регионах, прошли отборочные этапы и добились большого успеха – ведь из почти 25 тысяч участников внутривузовского этапа этого сезона в финал вышли чуть более двухсот человек! Это уже победа и признание вашего таланта».
По итогам решения нестандартных алгоритмических, инженерно-конструкторских, управленческих и других задач в областях науки, производства, культуры и политики будут определены победители и призеры как по отдельным конкурсным направлениям, так и в командном первенстве.
Отметим, что до открытия Олимпиады в течение двух дней участники Олимпиады проходили обучение по применению искусственного интеллекта, что, безусловно, поможет им в дальнейшей профессиональной деятельности.
Итоги коллективного «мозгового штурма» приволжских студентов будут подведены 28 марта.

 

Фото предоставлено пресс-службой полномочного представителя Президента РФ в ПФО и Министерством молодежной политики Самарской области

27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности.
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание по развитию биоэкономики
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
