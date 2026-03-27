Бизнес с душой: региональные социальные предприятия получают поддержку

Социальное предпринимательство в Самарской области продолжает набирать обороты. На сегодняшний день в специальном региональном реестре насчитывается 297 таких компаний. По количеству социальных предприятий регион входит в первую десятку субъектов страны. 
Значимость этого сектора экономики отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. «Социальное предпринимательство становится всё более заметным и значимым, демонстрируя стремительный рост и развитие социально-значимых, полезных проектов, которые меняют жизнь наших граждан к лучшему. Благодарим предпринимателей за активное участие в развитии региона, за огромный опыт и помощь в решении социальных задач», - подчеркнул Павел Финк.
Венера Латипова планирует получить статус социального предпринимателя. В 2025 году она открыла арт-студию «Цвет и линия» в Жигулевске. Пространство объединило творческих людей всех возрастов: здесь малыши осваивают рисование, лепку и чистописание, юные художники постигают живопись и графику, а взрослые могут повысить квалификацию или освоить новую профессию. «В будущем я планирую подать документы и получить статус социального предприятия. Это откроет для меня определенные возможности, например, участвовать в подходящих грантах. Господдержка для таких развивающихся студий очень важна, и я надеюсь её получить», — рассказала Венера Латипова.
Напомним, деятельность социальных предпринимателей направлена на достижение общественно полезных целей. В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в регионе существует ряд мер, помогающих социальному предпринимателю реализовывать новые социальные проекты или расширять действующий социальный бизнес. К таким инструментам поддержки относятся: консультационные, образовательные услуги, льготные микрозаемы в Гарантийном фонде Самарской области, помощь в поиске сотрудников в рамках совместной программы с платформой hh.ru. Социальные предприятия могут участвовать во всероссийском конкурсе «Мой добрый бизнес».
Проконсультироваться и подать заявку на получение услуг, а также на оформление статуса социального предприятия можно в центрах «Мой бизнес» или на едином портале mybiz63.ru.

 

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области

