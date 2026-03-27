Брифинг по итогам деятельности за прошедший год прошел в самарском Росреестре. В рамках мероприятия были обозначены ближайшие планы и стратегические задачи, которые стоят перед командой Большого Росреестра.
В самарском Росреестре прошел брифинг по итогам работы за 2025 год
Россияне разработают инициативы социально-экономического развития регионов в проекте Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Россияне разработают проекты и инициативы для социально-экономического развития регионов
Стартовал этап онлайн-полуфиналов конкурса управленцев «Лидеры России. Команда» – флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Самарская область в числе лидеров по количеству участников VI конкурса «Лидеры России»
Начался конкурсный отбор на участие во Всероссийском семейном туристском фестивале, который состоится с 9 по 12 июля в Республике Мордовия.
«Больше, чем путешествие»: стартовал прием заявок на участие в конкурсном отборе на Всероссийский семейный туристский фестиваль
Социальное предпринимательство в Самарской области продолжает набирать обороты. На сегодняшний день в специальном региональном реестре насчитывается 297 таких компаний.
Бизнес с душой: региональные социальные предприятия получают поддержку
17 апреля в Самарской области в четвертый раз пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
В Самарской области пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
Дмитрий Яковлев и Артур Абдрашитов принял участие в торжественной церемонии закладки килей трех сухогрузных судов проекта RSD34L на судостроительном заводе «Нефтефлот».
Самарский судостроительный завод наращивает объемы производства
Дмитрий Яковлев провёл заседание Координационного совета по взаимодействию с Движением Первых при Губернаторе Самарской области.
В регионе обсудили ключевые проекты Движения Первых на 2026 год
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
Весь список
Начался конкурсный отбор на участие во Всероссийском семейном туристском фестивале, который состоится с 9 по 12 июля в Республике Мордовия. По итогам конкурса более 150 семей со всей России получат возможность поучаствовать в мероприятии, организованном программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», которая реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». При этом фестиваль будет открыт и для других семей, которые смогут присоединиться к мероприятию в режиме свободного размещения или посетить его в рамках фестивального дня.
Фестиваль пройдет в формате палаточного лагеря. В программе – мастер-классы по походному туризму, встречи с путешественниками и наставниками, лекции и образовательные форматы от Академии «Больше, чем путешествие». Участников ждут творческие медиамарафоны, спортивные активности для всей семьи, вечера у костра, песни под гитару, ярмарки народных промыслов, квесты и концерты любимых артистов.
ТурФест откроет для каждого всю Россию! Участники смогут посетить места, олицетворяющие регионы, из которых складывается образ всей страны. Здесь они узнают много интересного об истории, природе и культуре нашего государства. Такое путешествие по родной земле в миниатюре сделает каждую семью «местной» в масштабах Родины! Также на фестивале будет много увлекательных форматов, где каждый участник найдет развлечение по душе, среди которых, например, Место Путешествий с семейными короткими походами и мастер-классами по организации путешествий, Место Знаний с познавательными лекциями, встречами с известными путешественниками, образовательными и интерактивными форматами, Место Творчества с медиамарафонами и арт-фестивалем и другие площадки. 
Участниками фестиваля станут молодые и многодетные семьи с детьми, семейные династии, а также любители путешествий по России. 
«Победителями конкурсного отбора станут порядка 500 человек, более 1 тыс. человек смогут присоединиться к фестивалю с 9 по 12 июля в режиме свободного размещения, и еще 3,5 тыс. желающих посетят фестиваль 11 июля в рамках фестивального дня. Участников фестиваля ждёт насыщенная программа мастер-классы по походному туризму, встречи с путешественниками и наставниками, лекции и образовательные форматы от Академии “Больше, чем путешествие”. Это позволит каждому вновь ощутить гордость за нашу Родину, открыть ее культурное разнообразие и природные красоты!» – отмечает генеральный директор программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина.
В течении трёх дней участники Турфеста ожидают радиальные походы в составе семейных команд с практикой походных ролей и полезных навыков, мастер-классы, посвященные походной и туристической деятельности. Кроме этого, у них будет возможность пообщаться с известными путешественниками! 
Также участники фестиваля посетят площадки с познавательными, активными и культурными форматами. Элементы игрофикации сделают мероприятие путешествием, благодаря которому каждый сможет заново открыть для себя Россию, а также испытать чувства патриотизма и гордости за свою Родину.
Семейный ТурФест «Больше, чем путешествие» станет уникальным пространством для общения, совместного отдыха и познавательного досуга семей, поддерживая ценности единства поколений и патриотического воспитания через активные путешествия. 
Чтобы участвовать в конкурсном отборе, семейная команда, состоящая из двух и более поколений семьи, должна подать общую заявку на сайте. При этом в составе команды должно быть от трех человек.
При подаче заявки команде нужно выполнить задание: 
сделать пост во «ВКонтакте» с хештегами #СемьяНаФестиваль, #БольшеЧемПутешествие и #БольшеЧемСемья, где необходимо рассказать о своих ожиданиях от фестиваля. 
подготовить семейную видеовизитку на тему «Почему наша семья должна участвовать в Фестивале» длительностью не более 1,5 минут 
создать презентацию с интересным и безопасным семейным туристическим маршрутом в своем регионе. 
зарегистрировать каждого участника семейной команды.
Прием заявок продлится до 20 мая 2026 года.
В числе соорганизаторов Всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие» – Государственный комитет по делам молодёжи Республики Мордовия, АНО «Круглогодичный молодёжный образовательный центр “Семейная академия “ВМесте”» и Росмолодёжь.Форумы.
Ознакомиться с положением о реализации конкурсного отбора участников Всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие» в 2026 году можно здесь.

 

Фото: пресс-служба Всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие»

В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
27 марта 2026  13:37
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
182
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
27 марта 2026  11:43
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
275
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
27 марта 2026  11:17
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
277
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
27 марта 2026  10:59
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
239
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
27 марта 2026  10:07
Вячеслав Федорищев поздравил самарских росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации
317
Весь список