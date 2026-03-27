«Больше, чем путешествие»: стартовал прием заявок на участие в конкурсном отборе на Всероссийский семейный туристский фестиваль

Начался конкурсный отбор на участие во Всероссийском семейном туристском фестивале, который состоится с 9 по 12 июля в Республике Мордовия. По итогам конкурса более 150 семей со всей России получат возможность поучаствовать в мероприятии, организованном программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», которая реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». При этом фестиваль будет открыт и для других семей, которые смогут присоединиться к мероприятию в режиме свободного размещения или посетить его в рамках фестивального дня.

Фестиваль пройдет в формате палаточного лагеря. В программе – мастер-классы по походному туризму, встречи с путешественниками и наставниками, лекции и образовательные форматы от Академии «Больше, чем путешествие». Участников ждут творческие медиамарафоны, спортивные активности для всей семьи, вечера у костра, песни под гитару, ярмарки народных промыслов, квесты и концерты любимых артистов.

ТурФест откроет для каждого всю Россию! Участники смогут посетить места, олицетворяющие регионы, из которых складывается образ всей страны. Здесь они узнают много интересного об истории, природе и культуре нашего государства. Такое путешествие по родной земле в миниатюре сделает каждую семью «местной» в масштабах Родины! Также на фестивале будет много увлекательных форматов, где каждый участник найдет развлечение по душе, среди которых, например, Место Путешествий с семейными короткими походами и мастер-классами по организации путешествий, Место Знаний с познавательными лекциями, встречами с известными путешественниками, образовательными и интерактивными форматами, Место Творчества с медиамарафонами и арт-фестивалем и другие площадки.

Участниками фестиваля станут молодые и многодетные семьи с детьми, семейные династии, а также любители путешествий по России.

«Победителями конкурсного отбора станут порядка 500 человек, более 1 тыс. человек смогут присоединиться к фестивалю с 9 по 12 июля в режиме свободного размещения, и еще 3,5 тыс. желающих посетят фестиваль 11 июля в рамках фестивального дня. Участников фестиваля ждёт насыщенная программа мастер-классы по походному туризму, встречи с путешественниками и наставниками, лекции и образовательные форматы от Академии “Больше, чем путешествие”. Это позволит каждому вновь ощутить гордость за нашу Родину, открыть ее культурное разнообразие и природные красоты!» – отмечает генеральный директор программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина.

В течении трёх дней участники Турфеста ожидают радиальные походы в составе семейных команд с практикой походных ролей и полезных навыков, мастер-классы, посвященные походной и туристической деятельности. Кроме этого, у них будет возможность пообщаться с известными путешественниками!

Также участники фестиваля посетят площадки с познавательными, активными и культурными форматами. Элементы игрофикации сделают мероприятие путешествием, благодаря которому каждый сможет заново открыть для себя Россию, а также испытать чувства патриотизма и гордости за свою Родину.

Семейный ТурФест «Больше, чем путешествие» станет уникальным пространством для общения, совместного отдыха и познавательного досуга семей, поддерживая ценности единства поколений и патриотического воспитания через активные путешествия.

Чтобы участвовать в конкурсном отборе, семейная команда, состоящая из двух и более поколений семьи, должна подать общую заявку на сайте. При этом в составе команды должно быть от трех человек.

При подаче заявки команде нужно выполнить задание:

сделать пост во «ВКонтакте» с хештегами #СемьяНаФестиваль, #БольшеЧемПутешествие и #БольшеЧемСемья, где необходимо рассказать о своих ожиданиях от фестиваля.

подготовить семейную видеовизитку на тему «Почему наша семья должна участвовать в Фестивале» длительностью не более 1,5 минут

создать презентацию с интересным и безопасным семейным туристическим маршрутом в своем регионе.

зарегистрировать каждого участника семейной команды.

Прием заявок продлится до 20 мая 2026 года.

В числе соорганизаторов Всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие» – Государственный комитет по делам молодёжи Республики Мордовия, АНО «Круглогодичный молодёжный образовательный центр “Семейная академия “ВМесте”» и Росмолодёжь.Форумы.

Ознакомиться с положением о реализации конкурсного отбора участников Всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие» в 2026 году можно здесь.

Фото: пресс-служба Всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие»