Стартовал этап онлайн-полуфиналов конкурса управленцев «Лидеры России. Команда» – флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Самарская область в числе лидеров по количеству участников VI конкурса «Лидеры России»
Самарская область в числе лидеров по количеству участников VI конкурса «Лидеры России»

Стартовал этап онлайн-полуфиналов конкурса управленцев «Лидеры России. Команда» – флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Стартовал этап онлайн-полуфиналов конкурса управленцев «Лидеры России. Команда» – флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Командам предстоит решить кейсы из реальной жизни руководителей, продемонстрировать управленческие навыки и умение работать коллективно. К испытаниям допущены 3595 управленцев, это 719 команд в категориях «Государственные управленческие команды», «Управленческие команды корпораций», «Управленческие команды организаций», «Сборные управленческие команды». Они успешно завершили дистанционный этап и прошли контрольное тестирование. Онлайн-полуфиналы продолжатся до мая, летом конкурсантов ожидают финалы по категориям. 
62 управленца из Самарской области примут участие в онлайн-полуфиналах. По количеству участников 63 регион вошел в число регионов-лидеров по количеству участников (1,7%). В рейтинге также представлены: Москва (37%), Санкт-Петербург (8%), Московская область (6%), Красноярский край (2%), Томская область (2%), Республика Татарстан (1,9%), Краснодарский край (1,8%), Нижегородская область (1,7%), Иркутская область (1,6%).
В шестом сезоне конкурс управленцев «Лидеры России» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» впервые проходит в командном формате. Участники во всех категориях прошли дистанционный этап. Он включал в себя индивидуальные тесты для оценки лидерских качеств, знания русского языка, способности решать управленческие задачи. Кроме того, конкурсанты категорий «Сборные управленческие команды» и «Управленческие команды организаций» выполнили контрольное тестирование, где продемонстрированные навыки были подтверждены экспертами и искусственным интеллектом в режиме прокторинга. 
«Наш флагманский конкурс «Лидеры России» подошел к важному рубежу. Участники подтвердили собственные управленческие навыки и компетенции и готовы к самому интересному – к общей работе в своих командах. Впервые в конкурсе их ожидают полуфиналы в режиме онлайн – многочасовые очные мероприятия, которые пройдут по видеосвязи на специальной платформе при участии экспертов и модераторов. То, что их ожидает – реальные вызовы, стоящие перед руководителями разных сфер каждый день: повышение эффективности компании, создание инвестиционных стратегий, распределение и оптимизация ресурсов, оценка кадрового потенциала и так далее. В этом большое прикладное значение нашего конкурса. По итогам испытаний в командные онлайн-полуфиналы приглашены 3595 участников, это 719 управленческих команд в четырех категориях. С нетерпением ждем знакомства с новыми героями сезона!» – заявил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
В онлайн-полуфиналах примут участие 245 сборных управленческих команд, состоящих из руководителей разных компаний и организаций, 241 команда, где участники – представители одной организации, 158 государственных управленческих команд и 75 команд корпораций. 
Среди участников сохраняется преобладание мужчин, при этом самым мужским будет онлайн-полуфинал категории «Управленческие команды корпораций» –  в нем примут участие 73% представителей сильного пола и 27% женщин. Средний возраст конкурсантов составляет 39 лет, при этом количество молодых управленцев от 18 до 35 лет превышает 25%.
«По составу управленцев, прошедших в полуфиналы, мы видим, что ключевым фактором успеха становятся не только индивидуальные компетенции, но и способность к эффективному командному взаимодействию. Больше всего участников из возрастной категории 36-44 лет, их доля наиболее весома – 56% от всех участников, допущенных в полуфиналы», – добавил глава Президентской платформы «Россия – страна возможностей». 
Большинство допущенных до полуфинала конкурсантов (51%) – это управленцы со средним управленческим опытом до 10 лет. Среди наиболее популярных отраслей, в которых работают участники – государственное управление, промышленность, образование, ИТ и технологический сектор.
«На этапе допуска к полуфиналу происходит качественное перераспределение: резко возрастает доля начальников управлений (18%) и сохраняется высокая доля начальников отделов (19%). При этом представленность специалистов (7%) существенно снижается, а доля руководителей организаций (14%) и их заместителей (17%) остается значимой. Это свидетельствует о том, что конкурс уже на первых своих этапах выявляет управленцев с более высоким уровнем ответственности и стратегической роли. Тем, у кого управленческий опыт минимальный, справляться с заданиями значительно сложнее», – сказал Андрей Бетин.
Онлайн-полуфиналы стартуют 27 марта и продлятся до конца мая 2026 года. Задания будут касаться различных аспектов командного управления – стратегии, операционной деятельности, оценке эффективности и др.
Конкурс управленцев «Лидеры России» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проводится с 2017 года по распоряжению Президента Российской Федерации. По итогам всех сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети».

 

Фото: пресс-служба конкурса «Лидеры России»

