Жители региона получат квитанции за март с учётом годовой корректировки за отопление

Я нашел ошибку
Главные новости:
На 10-м километре автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка – Южный» вода вышла на проезжую часть. Высота перелива составляет 0,05 м, протяжённость – 50 м.
Минтранс СО: в Большеглушицком районе зафиксирован перелив талых вод
С 10:00 28 марта до 20:00 30 марта в Самаре будет закрыто движение по проезжей части улицы Запорожской в границах улиц Гагарина и Дыбенко.
Движение по участку улицы Запорожской в Самаре будет временно ограничено
С 26 по 29 марта в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Грация» проходит первенство России по универсальному бою.
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
Народная программа «ЕР» и РЖД подразумевает трансформацию ж/д вокзалов в комфортные и современные общественные пространства – с развитой инфраструктурой и безбарьерной средой, что повысит качество поездок по всей стране.
По народной программе «Единая Россия» и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах
В Самаре с 06:00 28 марта до 23:59 11 апреля будет недоступен проезд по улице Литвинова в границах улиц Конструктивной и Лиственной.
Временно изменят схему движения по улице Литвинова в Самаре
Команда «Молния» из Самары — мама Ольга, папа Сергей и их сыновья, юнармейцы Богдан и Владислав Шваловы – приняла участие в открытии нового сезона Всероссийской игры «Семейная зарница» в Москве.
Самарская семья приняла участие в открытии нового сезона «Семейной зарницы» в Москве
С 1 апреля в Самаре временно изменится схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 20, 20к, 22 и 24.
5 трамвайных маршрутов поменяют схему движения на время капремонта линии по улице Ново-Садовой в Самаре
1 апреля в Самаре, на площадке КРЦ «Звезда», стартуют игры 1/8 финала Центральной лиги Международного союза КВН «САМАРА».
Игры 1/8 центральной лиги КВН «САМАРА» пройдут в начале апреля в КРЦ «Звезда»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.13
1.41
EUR 95
1.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Жители региона получат квитанции за март с учётом годовой корректировки за отопление

249
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рассчитал для жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани корректировку платы за отопление по итогам 2025 года. 

Она проводится ежегодно в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах» для многоэтажек, оснащённых прибором учёта тепла. 
Жители региона увидят сумму корректировки отдельной строкой в квитанциях на оплату отопления за март, которая придёт в апреле. По её итогам возврат средств за тепло получат жители более 2200 домов.
«На размер годовой корректировки большое влияние оказывает не только температура на улице, но и то, как управляющие организации обслуживают здание. Неотрегулированная внутридомовая система отопления, отсутствие теплоизоляции и самовольное снятие сужающих устройств приводит к бесконтрольному потреблению тепла и, как следствие, к росту начислений», – пояснила директор по продажам Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Анна Птохова. 
При этом в домах, в которых прибор учёта не установлен или не отработал в 2025 году ни одного полного месяца, плата за отопление производится по установленному Правительством области нормативу, и годовая корректировка не проводится.
Если же по итогам корректировки была начислена дополнительная сумма больше 25% ежемесячного платежа, то клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут оформить беспроцентную рассрочку. Сделать это можно дистанционно, на сайте (https://samara.esplus.ru/clients/zaklyuchenie-soglasheniya-o-rassrochke-zadolzhennosti/). 
Задать вопрос о начислении платы за отопление и горячую воду можно по телефону контакт-центра 8-800-700-10-32 (звонок по РФ бесплатный), в офисах продаж и обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс», а также на сайте компании samara.esplus.ru в личном кабинете или в разделе «Обратная связь».

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Т Плюс» традиционно выступила партнёром Дня открытых дверей на теплоэнергетическом факультете Самарского государственного технического университета.
25 марта 2026, 20:54
«Т Плюс» поддержала День открытых дверей для абитуриентов СамГТУ
880
В Самаре «Т Плюс» досрочно отремонтировала участок тепловой сети и восстановила автомобильное движение на улице Куйбышева.
23 марта 2026, 18:47
Специалисты «Т Плюс» досрочно завершили ремонт тепловой сети на улице Куйбышева
879
Специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» познакомили представителей официальной делегации города Спитак (Армения) со спецификой работы Центра мониторинга качества.
19 марта 2026, 19:19
«ЭнергосбыТ Плюс» презентовал Центр мониторинга качества делегации из республики Армения 
1258

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности.
27 марта 2026  17:57
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание по развитию биоэкономики
160
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
27 марта 2026  13:37
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
291
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
27 марта 2026  11:43
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
333
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
27 марта 2026  11:17
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
343
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
27 марта 2026  10:59
В Самарской области отремонтируют более 20 км опорной сети дорог в 2026 году
297
Весь список