Россияне разработают проекты и инициативы для социально-экономического развития регионов. Такая возможность откроется для участников Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Авторы лучших идей получат денежные премии, путевки для путешествия по России, баллы к ЕГЭ, стажировки и предложения о трудоустройстве. Конкурс – это работающая система социальных лифтов и шанс для неравнодушных людей стать частью позитивных изменений в стране. Презентация нового сезона состоялась ранее на пресс-конференции в ТАСС.

В 2026 году Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» стартует в 23-й раз и продолжает объединять активных граждан вокруг задач развития своих городов и сел. Новый сезон проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей» открывает дополнительные возможности для участников: расширяется программа постконкурсного сопровождения, усиливается экспертная поддержка региональных инициатив. Ключевая номинация года «Единство народов моей страны» приурочена к Году единства народов России.

«За годы совместной работы конкурс «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» объединил более 450 тысяч участников из всех регионов нашей страны. Для многих людей стало внутренней потребностью преображать жизнь вокруг себя, реализовывать проекты для своей малой родины, своего города, своего села. В этом году конкурс включает в себя 12 номинаций, одна из которых посвящена Году единства народов России — «Единство народов моей страны». Она объединяет инициативы, направленные на укрепление единства и сохранение культурного наследия. Уважение к традициям и общему историческому прошлому — это основа единства народа и устойчивого развития государства. Конкурс остаётся уникальной возможностью для каждого внести реальный вклад в развитие своей территории и всей страны», – рассказал генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

За годы реализации вокруг проекта сформировалось сообщество из более чем миллиона участников – от школьников до экспертов и наставников. Конкурс остается площадкой, где идеи жителей регионов получают федеральное признание и ресурсы для реализации.

Шестой год Экспертный совет проекта «Моя страна – моя Россия» возглавляет Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Она отметила: «Экспертное сообщество конкурса объединяет профессионалов со всей страны – представителей образовательной, научной и общественной сфер, которые не только оценивают проекты, но и формируют высокие стандарты качества и сопровождают инициативы участников. В прошлом сезоне к работе присоединились почти три тысячи специалистов из всех регионов России. В этом году мы продолжим эту системную работу и усилим экспертный пул, чтобы обеспечить объективную и глубокую оценку проектов. Конкурс – ресурс воспитания и преемственности поколений. Совет Федераций продолжит оказывать поддержку его финалистам, информируя о них руководителей регионов, чтобы проекты молодых людей получили шанс на реализацию. Это делает конкурс практикоориентированным. Отрадно, что молодежь участвует в конкурсе с глубоким внутренним запросом сохранить и развить то, что объединяет страну и регионы».

В новом сезоне организаторами предусмотрено два основных направления конкурса – для участников от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет, а также специальная номинация для детей до 13 лет – «Сказки народов моей страны». В номинациях «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» возрастные ограничения отсутствуют.

Всего в этом сезоне предусмотрено 12 номинаций, охватывающих широкий спектр направлений – от развития образования и науки до цифровизации, предпринимательства, туризма, экологии, здравоохранения и территориального развития. Среди них – «Единство народов моей страны», «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы», «Моя педагогическая инициатива», «Мое здоровье», «Экология моей страны», «Моя гостеприимная Россия», «Интеллектуальная собственность моей страны», «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах», «Научно-технологическое лидерство моей страны», «Моя предпринимательская инициатива», «Моя малая родина. Мой город, мое село», а также специальная номинация для детей до 13 лет «Сказки народов моей страны».

«Конкурс «Моя страна – моя Россия» формирует устойчивую связку «вуз – регион – проект», вовлекая студентов и молодых исследователей в решение задач развития территорий. В этом году расширен перечень вузов, которые учитывают результаты конкурса как индивидуальные достижения, – это возможность получить дополнительные баллы для поступления в вуз и сделать серьезный шаг в своей образовательной траектории. Приглашаю молодежь смело участвовать, предлагать свои решения и становиться частью большого научно-образовательного сообщества страны», – рассказала заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Награждение победителей запланировано на осень 2026 года. Для финалистов и победителей конкурс на этом не заканчивается – став финалистом, участник присоединяется к Ассоциации выпускников конкурса «Моя страна – моя Россия» и получает возможность пройти программу постконкурсного сопровождения – систему образовательных, экспертных и коммуникационных мероприятий, направленных на развитие проектов и профессиональный рост авторов инициатив.

Так, продолжением конкурса для участников номинации «Моя педагогическая инициатива» станут IV Всероссийские педагогические чтения, которые в 2026 году будут приурочены ко Дню учителя. Чтения выступают открытой площадкой профессионального и гражданского диалога представителей органов государственной власти, Российской академии образования, экспертного, научного и педагогического сообщества, а также инициативной молодежи, занятой в социально-педагогической сфере.

Заместитель президента Российской академии образования Жанна Садовникова подчеркнула: «Всероссийские педагогические чтения становятся продолжением конкурса и площадкой для профессионального диалога наставников и молодых участников. Педагоги, сопровождая проекты школьников и студентов, формируют собственные эффективные практики, которые затем представляют экспертному сообществу. Особенно значимо, что лучшие инициативы звучат в Российской академии образования. Это возможность быть услышанными и стать частью сильного педагогического сообщества страны. Приглашаю коллег активно участвовать и делиться своим опытом».

Еще одним ключевым событием программы станет молодежный форум «Моя страна. Моя гордость. Моя малая родина». В форуме примут участие финалисты и победители конкурса, представители университетов, научного и экспертного сообщества. Площадка будет направлена на углубленную проработку проектов, развитие межрегиональных и межвузовских связей.

«В рамках конкурса «Моя страна – моя Россия» участники берутся за важную задачу: сохранение исторической памяти, культурного наследия, языков и традиций народов нашей страны. На площадке складывается устойчивая экосистема, в которой не просто предлагаются идеи, а воплощаются социально значимые проекты. Поскольку РГГУ является мозговым центром конкурса, мы уверены, что наши студенты и выпускники будут в числе активных участников и, надеемся, победителей конкурса», – отметил проректор по развитию Российского государственного гуманитарного университета Дмитрий Гужеля.

Отдельная программа предусмотрена для победителей I возрастной категории – подростков 14–17 лет. В октябре 2026 года для них пройдет обучение в Междисциплинарной проектной школе «Моя страна – моя Россия» во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. Участников ждут образовательные модули, работа с наставниками и дальнейшая доработка конкурсных инициатив.

Жители всех регионов страны могут подать заявки на сайте moyastrana.ru и представить свои проекты до 31 мая. С 1 по 15 июня экспертное сообщество конкурса проведет отбор и определит 300 лучших проектов, которые выйдут в финал. С 16 июня по 31 августа финалисты представят свои инициативы в онлайн-формате и защитят их перед экспертами конкурса.

«Конкурс «Моя страна – моя Россия» – это возможность для каждого человека заявить о своей идее и получить поддержку для её реализации. В прошлом сезоне на конкурс поступило более 74 тысяч заявок. Для нас это не просто цифра, а показатель доверия и готовности людей брать ответственность за развитие своих территорий. Именно поэтому мы усиливаем программу постконкурсного сопровождения, расширяем экспертную поддержку и создаём дополнительные возможности для финалистов – от участия в грантовых инициативах до образовательных программ и партнёрских проектов. Приглашаю жителей всех регионов страны присоединиться к новому сезону. Если у вас есть идея, которая может принести пользу вашему городу, селу или региону – сейчас самое время заявить о ней. Конкурс готов стать для таких инициатив точкой роста и поддержки», – отметил руководитель дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.

Фото: пресс-служба Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»