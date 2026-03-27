В самарском Росреестре прошел брифинг по итогам работы за 2025 год

Брифинг по итогам деятельности за прошедший год прошел в самарском Росреестре. В рамках мероприятия были обозначены ближайшие планы и стратегические задачи, которые стоят перед командой Большого Росреестра.

Главной идеей выступления руководителя самарского Росреестра Вадима Владиславовича Маликова стало - исполнение перечня поручений Президента РФ по повышению капитализации территории №Пр- 2120.

«Сфера земли и недвижимости звучит важнейшим двигателем экономики и повышении инвестиционной привлекательности регионов,– отметил Вадим Владиславович, - Задача Управления совместно с региональной командой организовать работу и исполнить поручения Президента Российской Федерации по капитализации территории.»

Одним из ключевых инструментов капитализации регионов является, в том числе, совершенствование государственной кадастровой оценки.

Согласно статистическим данным, общее количество объектов недвижимости на территории Самарской области, сведения о которых содержатся в ЕГРН, превышает 3 млн. единиц. Суммарная кадастровая стоимость всех объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет на территории Самарской области - 11,7 трлн. руб.

В регионе в 2026 году проводится государственная кадастровая оценка земельных участков, в 2027 году – оценка объектов капитального строительства. Необходимые мероприятия начаты.

Эффективным способом наполнения ЕГРН полными и точными сведениями являются комплексные кадастровые работы. На территории области в 2025 г. в ходе ККР федерального значения в ЕГРН были внесены сведения в отношении 704 кадастровых кварталов.

Продолжает набирать обороты цифровизация отрасли. Доля заявлений на учетно-регистрационные действия в электронном виде по Самарской области в 2025 г. составила 61,5%, что выше аналогичного показателя 2024 г. Из 700 тыс. заявлений, более 400 тыс. представлено в электронном виде. Увеличилась доля поступивших на регистрацию ипотеки в электронном виде, она составила 89,9%.

За последние годы Росреестром реализован ряд масштабных мероприятий, оказавших значительное влияние на развитие рынка недвижимости. Сокращен инвестиционно-строительный цикл, внедрены удобные цифровые инструменты и сервисы с акцентом на клиентоцентричность. За пять лет принято 98 федеральных законов, направленных на упрощение оформления недвижимости, вовлечение земель в оборот и снижение административных барьеров. Среди ключевых инициатив - внедрение электронных торгов по предоставлению земельных участков, полная цифровизация взаимодействия с застройщиками и кредитными организациями, а также реализация принципа «Построил – оформи» и механизма «Застройщик за дольщика.

Особое внимание на брифинге было уделено флагманскому проекту ведомства «Национальная система пространственных данных» (НСПД), который объединил более 4000 слоев пространственных данных из 112 федеральных и региональных систем. На базе НСПД работают 20 цифровых сервисов, позволяющие сократить сроки подбора и предоставления земельных участков, получения информации о конкретной территории. Информационное взаимодействие НСПД с региональными системами в Самаре обеспечено на 100%.

Благодаря проекту «Земля для стройки» выявляются и вовлекаются в оборот земельные участки и территории в целях жилищного строительства. По итогам 2025 г. в Самарской области выявлено более 1000 земельных участков и территорий, общей площадью более 4 тыс. га, имеющих потенциал для жилищного строительства.

Продолжает реализовываться проект «Земля для туризма». За период его работы в регионе сформирован земельный фонд в количестве 59 земельных участков/территорий площадью 473 га, расположенных вблизи 19 объектов туристического интереса. В туристических целях было вовлечено в оборот 4 земельных участка общей площадью 14,7 гектаров.

Самарский Росреестр активно взаимодействует с профессиональными сообществами: кадастровыми инженерами, нотариусами, застройщиками, кредитными организациями, юридическими лицами, риелторами. На брифинге была отмечена положительная практика участия ведомства в выездных просветительских семинарах по региону. Такой формат живого общения позволил предпринимательскому сообществу региона быть в курсе актуальных тенденций, изучить инструменты для эффективного взаимодействия с Росреестром.

«Отрадно, что работа ведомства находит отклик у граждан: согласно проведенному опросу, индекс удовлетворенности качеством предоставления государственных услуг Росреестра нашим Управлением составляет 99,88%» – подытожил руководитель Управления Росреестра по Самарской области Вадим Владиславович Маликов, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

