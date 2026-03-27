В Самарской области пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

17 апреля в Самарской области в четвертый раз пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Ярмарка трудоустройства - ежегодное событие, которое помогает встретиться соискателям и работодателям. Она проводится в рамках национального проекта «Кадры».

В Самарской области 17 апреля будет работать 12 площадок - во всех городах и в Красноярском районе. Главной станет площадка в торговом комплексе «Гудок» в Самаре.

На ярмарке свои вакансии представят ключевые работодатели региона. Также пройдут презентации возможностей Кадровых центров «Работа России», общественных организаций. Будут работать площадки социальных координаторов фонда «Защитники Отечества» Самарской области, региональной Федерации профсоюзов. Для посетителей пройдут мастер-классы, конкурсы и консультации по различным темам, связанным с трудоустройством и карьерным ростом. Особенно это будет актуально для выпускников и студентов, для тех, кто только выбирает свою будущую профессию.

В TK «Гудок» будет представлена интерактивная зона «Узнай себя в профессии с помощью искусственного интеллекта», которая поможет погрузиться в мир различных профессий и увидеть себя в новых ролях.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства стала традиционной, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Мероприятия ярмарки посещают тысячи жителей региона. Они узнают, что предлагает сегодня рынок труда, участвуют в профориентационных тренингах, получают консультации специалистов кадровых центров и paботодателей, и самое главное - находят себе работу. Мы стараемся привлекать больше предприятий и организаций из разных сфер, чтобы сделать ярмарку максимально эффективной и для соискателей, и для работодателей».

Ярмарка трудоустройства стала популярной и у работодателей, ведь для них это возможность представить свои вакансии большому количеству людей и не только найти сотрудников сейчас, но и сформировать кадровый резерв и привлечь молодежь в профессию.

С программой ярмарки и адресами площадок можно ознакомиться по ссылке - https://trud.samregion.ru/2026/03/27/vserossijskaya-yarmarka-trudoustrojstva-2026.

