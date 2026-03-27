В регионе прошёл отборочный этап чемпионата ФСИН России по практической стрельбе среди спецподразделений

В УФСИН России по Самарской области прошёл отборочный этап чемпионата ФСИН России по практической стрельбе среди сотрудников отделов специального назначения Приволжского федерального округа.

По итогам нескольких дней соревнований места распределились следующим образом:

1 место — УФСИН России по Самарской области

2 место — ГУФСИН России по Нижегородской области

3 место — ГУФСИН России по Пермскому краю

4 место — УФСИН России по Кировской области

Все участники получили памятные подарки. Победители получили право участвовать в финальном этапе Чемпионата, объединяющем лучших сотрудников спецподразделений ФСИН со всей страны.

Соревнования отличались высокой зрелищностью и динамикой: участники демонстрировали не только отличную огневую подготовку, но и слаженность действий в команде, умение быстро принимать решения в условиях, приближенных к реальным, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО