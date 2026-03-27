В регионе обсудили ключевые проекты Движения Первых на 2026 год

Врио заместителя Губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев провёл заседание Координационного совета по взаимодействию с Движением Первых при Губернаторе Самарской области. Встреча объединила членов совета, руководителей профильных ведомств, активистов Движения, а также глав муниципальных образований региона, подключившихся в режиме видео-конференц-связи.

Движение Первых, созданное в 2022 году по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, является самым масштабным объединением детей и молодёжи в стране. В Самарской области к Движению уже присоединились более 300 тысяч человек – школьники, студенты, их родители и наставники.

В регионе работают 37 местных и 1 044 первичных отделения, а также 35 Центров Первых – пространств для творчества и общения, открытых при поддержке городских администраций. Министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов подчеркнул, что работа продолжается с дошкольными учреждениями, организациями культуры, спорта и молодёжной политики – везде, где активно занимаются дети и молодёжь.

«Движение Первых – это наш федеральный ресурс, наш усилитель и наш голос на уровне региона и страны. Но чтобы этот ресурс заработал на полную мощность в вашем муниципалитете, ему нужна точка опоры и ваша поддержка», – обратился Владимир Усов к собравшимся.

Дмитрий Яковлев поддержал министра и призвал усилить работу по части открытия Центров Первых, чтобы пространства появились во всех муниципальных образованиях региона.

Особое внимание на заседании уделили добровольческим программам. Как отметила председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк, регион вошёл в число 30 пилотных субъектов по реализации просветительской программы «Обучение служением. Первые».

«Программа объединяет академическое обучение с развитием навыков общественно полезной деятельности. В нашем регионе её участниками стали более 400 обучающихся 8–11 классов из пилотных образовательных организаций региона, и уже есть конкретные результаты: например, ребята изготовили и установили велопарковку возле Дома культуры в селе Домашкино Кинельского района», - сказала Кристина Гнатюк.

Кроме того, с 11 по 16 мая в Самарской области пройдёт Всероссийский добровольческий слёт Движения Первых, который соберёт более тысячи волонтёров со всей страны. Также регион готовится принять юных актёров на Фестивале патриотической театральной постановки «Классика Победы. Время героев», приуроченном ко Дню Победы.

Продолжается реализация программы «Мы – граждане России!», в рамках которой ежемесячно проходят торжественные церемонии вручения паспортов 14-летним гражданам. По состоянию на 25 марта участие в программе приняли более 500 человек. В течение года церемонии будут проводиться с участием глав муниципальных образований, ветеранов СВО и сотрудников МВД.

Продолжается регистрация на Молодёжный форум ПФО «иВолга», который в 2026 году пройдёт на Мастрюковской поляне с 24 по 29 июля и объединит 1400 участников – школьников, студентов, родителей, вожатых и наставников.

О ходе подготовки к новому сезону Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» рассказал заместитель начальника регионального штаба «ЮНАРМИИ» Самарской области Сергей Салютин. По его словам, в прошлом году участниками стали более 88 тысяч человек. В сезоне 2026 года предусмотрены четыре возрастные категории – до 23 лет, появилась возможность участия для студентов педагогических вузов. В настоящее время проходит муниципальный этап, с середины апреля стартует региональный. Сформирована судейская коллегия из 25 человек, в которую вошли участники специальной военной операции.

Активно поддерживает Движение и крупные предприятия региона. Как рассказал вице-президент по персоналу и социальной политике АВТОВАЗа Дмитрий Михайленко, с 2024 года на территории предприятия действует первичное отделение Движения Первых. В рамках проекта «Первые в профессии» проведено 137 профориентационных лекций для учеников 9-х и 11-х классов (более 3,5 тысячи человек), а также 65 экскурсий на конвейер и в музей завода (более 2 тысяч участников). Для детей работников АВТОВАЗа, погибших и пропавших без вести в ходе специальной военной операции, организована акция «Ёлка желаний» – исполнены мечты 93 детей из 66 семей.

На заседании выступил активист Движения Первых из Самары, ученик школы №53 Даниил Коршиков. Он поделился опытом участия в Конкурсе первичных отделений, в котором вместе с командой стал победителем прошлого сезона. Принцип работы Движения строится снизу вверх: именно ребята предлагают инициативы и проекты, которые затем претворяются в жизнь. Даниил представил свою инициативу – закрепить практику поддержки первичных отделений на региональном уровне. По его мнению, такая поддержка станет мощным стимулом для ребят и позволит реализовывать ещё больше социально значимых проектов.

Подводя итоги заседания, Дмитрий Яковлев подчеркнул важность консолидации усилий всех ведомств. «Важно работать сообща, чтобы заинтересовывать нашу молодёжь мероприятиями Движения Первых. Необходимо, чтобы как можно больше школьников и студентов были вовлечены в события Движения, которое поддерживается Президентом нашей страны», – резюмировал вице-губернатор.

Фото: Министерство молодёжной политики Самарской области