Более 800 ветеранов СВО подали заявки на участие в региональных этапах чемпионата «Абилимпикс»

По всей России проходят региональные этапы Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Особый интерес к соревнованиям проявили ветераны специальной военной операции: уже подано более 800 заявок от защитников Отечества, которые участвуют в категории «специалисты» по 238 компетенциям.

Как отметила статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, чемпионат дает ветеранам возможность осваивать востребованные профессии, развивать таланты и полноценно участвовать в жизни общества.

«Несмотря на ограничения по здоровью, герои стремятся приносить пользу обществу и полноценно реализовывать себя. «Абилимпикс» — это ориентир и источник вдохновения для ветеранов», — подчеркнула Анна Цивилева.

Региональные соревнования охватывают все субъекты страны. Участники состязаются в 50 основных и 138 региональных компетенциях, а в каждом регионе организована система наставничества, помогающая качественно подготовиться к соревнованиям и раскрыть потенциал.

Сегодня движение «Абилимпикс» объединяет более 3 000 партнеров-работодателей, 93% участников чемпионатов «Абилимпикс» трудоустроились.