Почти 70% самарцев хотят повысить квалификацию за счет работодателя, но такая возможность есть лишь у трети

Большинство жителей Самарской области рассчитывают на поддержку работодателей в профессиональном развитии. Как выяснили эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, 68% сотрудников хотели бы повысить квалификацию за счет внутреннего или внешнего обучения в рамках корпоративной программы карьерного роста. Однако пока такая возможность есть только у 35% опрошенных.

Повышение квалификации — не единственное направление, в котором самарцы ждут помощи от работодателей. Опрошенные рассказали, что хотели бы видеть в программах карьерного роста профессиональную переподготовку (61%), приоритетные приглашения внутренних кандидатов на вакансии компании (51%), наставничество и менторство (46%), а также карьерное консультирование сотрудников (38%), доступ к корпоративной библиотеке (21%) и ротацию кадров между отделами (19%).

Приоритеты сотрудников в части способов развития карьеры отличаются в зависимости от их профессии:

● хотят пройти внутреннее или внешнее обучения работники сферы продаж и клиентского сервиса (85%), административный персонал и работники финансовых отделов (по 84%);

● полную профессиональную переподготовку хотят получить производственники (72%)

● юристы чаще всех остальных хотят получать приоритет на вакансии своей компании (60%), прежде чем компания начнет искать кандидатов на внешнем рыке труда

● в сфере маркетинга, рекламы и PR особенно востребованы программы наставничества (69%) и корпоративные библиотеки (37%);

● готовы перейти в другой отдел или даже переехать в другой город ради повышения чаще финансисты и бухгалтеры (36%);

● учиться новому в карьере и повышать квалификацию особенно сильно хотят рабочие и сотрудники розничной торговли 65% и 66% соответственно

При этом на сегодняшний день программы карьерного роста сотрудников в том или ином виде доступны лишь половине опрошенных жителей Самарской области (50%). Еще треть (33%) сообщили, что у них в компании нет ничего подобного, а 3% добавили, что такие бонусы доступны ограниченному числу лиц. 15% не знают, есть ли в компании программы развития.

Среди тех, кому доступны программы карьерного роста 35% рассказали, что они могут пройти повышение квалификации с помощью внутреннего или внешнего обучения. Чаще всего это доступно в сферах науки и образования (52%), а также добычи сырья (50%). Кроме того, 23% добавили, что у них в компании есть поддержка ментора или наставника, у 10% доступна профессиональная переподготовка за счет компании, еще у 10% есть доступ к корпоративной библиотеке.

Россияне также успевают обучиться новому самостоятельно

“С момента запуска возможности подтверждения навыков на hh.ru в 2023 году, почти 4 млн россиян решили подтвердить различные профессиональные знания. Наиболее часто за последние годы работающие россияне заходили в тесты по английскому языку (более 2,9 млн заходов в тесты). На втором месте по популярности у работающих граждан - MS Excel (670 тыс. попыток), на третьем оказалась система API, знание по которой за последние три года решились подтвердить почти 200 тыс. пользователей.

Кроме того, россияне совершили 2 млн прохождений оценки по ИТ-навыкам, более 993 тыс. талантов начали прохождение ИТ-тестов и каждый третий или более 330 тыс. уже успешно подтвердили ИТ-навыки”, - отмечает Марина Дорохова, руководитель направления “Навыки и карьера” hh.ru.

При этом с начала 2026 года россияне также активно взялись за “прокачку” навыков. И одними из самых популярных для подтверждения оказались такие навыки как:

● MS Excel для подтверждения выбрали еще более 10 тыс. соискателей с начала года

● система гибкого планирования и взаимодействия с заказчиками (agile project), здесь тесты прошли уже более 6,5 тыс. человек

● копирайтинг остается интересным даже несмотря на активное развитие ИИ, по этому направлению подтвердили свои знания более 3,1 тыс. пользователей

● усилили свои резюме подтверждением навыков по Autocad еще почти 3 тыс. россиян

“Подобное стремление усилить свои позиции на рынке через проверку знаний - это один из ярких трендов последних лет. И этим пользуются обе стороны рынка труда. И соискатели, которые проходят тесты, подтверждающие их проф. навыки с нарастающей динамикой каждый год. И работодатели, которые в 66% случаев используют фильтр по навыкам в процессе подбора персонала. При этом каждая пятая российская компания делает это постоянно и наиболее активно это проявляется в ИТ-сфере. Здесь 25% компаний признают, что отсеивают нужных кандидатов в первую очередь по подтвержденным навыкам”, - отмечает Марина Дорохова, руководитель направления “Навыки и карьера” hh.ru.