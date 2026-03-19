Почти 70% самарцев хотят повысить квалификацию за счет работодателя, но такая возможность есть лишь у трети

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре проходит IV Межрегиональная специализированная выставка-форум «Комфортная городская среда».
Новый механизм реставрации ОКН в Самаре представили на IV Межрегиональной выставке-форуме «Комфортная городская среда»
С 18 марта по 5 апреля СМИБС и Централизованная система детских библиотек приглашают юных читателей и их родителей на Дни детской книги.
Самарские библиотеки присоединятся к Всероссийской Неделе детской книги
По информации Приволжского УГМС ночью и в первой половине дня 20 марта местами в регионе ожидается туман при видимости 500 м и менее.
20 марта в Самарской области ожидается туман
Врач-стоматолог Самарской областной клинической стоматологической поликлиники Эмили Петросян рассказала, что овным инструментом для удаления мягких отложений с поверхности зубов и десен являются зубная щетка и паста.
Самарский врач-стоматолог  рассказала, как правильно выбрать зубную щетку и пасту
В Самаре сформирован перечень аварийно-опасных участков дорог, где предстоит повысить уровень безопасности в течение 2026 года.
На 13 аварийно-опасных участках самарских  дорог повысят безопасность в 2026 году
Андрей Орлов ознакомился с работой кабинета психотерапевтической помощи в рамках рабочего визита в Кинельскую центральную районную больницу.
В Кинеле откроется кабинет психотерапевтической помощи для участников СВО и членов их семей
В среду, 18 марта 2026 года, состоялось заседание Самарской областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Виталий Шабалатов провел заседание Самарской областной трёхсторонней комиссии
25 марта 2026 года в Самаре пройдет обучающий семинар-интенсив для «серебряных» добровольцев - участников Регионального проекта «Театральная студия «Совушки». 
«Серебряные» волонтёры губернии освоят искусство театральных постановок
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.13
1.22
EUR 94.67
1.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почти 70% самарцев хотят повысить квалификацию за счет работодателя, но такая возможность есть лишь у трети

Большинство жителей Самарской области рассчитывают на поддержку работодателей в профессиональном развитии. Как выяснили эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, 68% сотрудников хотели бы повысить квалификацию за счет внутреннего или внешнего обучения в рамках корпоративной программы карьерного роста. Однако пока такая возможность есть только у 35% опрошенных.
 

Повышение квалификации — не единственное направление, в котором самарцы ждут помощи от работодателей. Опрошенные рассказали, что хотели бы видеть в программах карьерного роста профессиональную переподготовку (61%), приоритетные приглашения внутренних кандидатов на вакансии компании (51%), наставничество и менторство (46%), а также карьерное консультирование сотрудников (38%), доступ к корпоративной библиотеке (21%) и ротацию кадров между отделами (19%).
 

Приоритеты сотрудников в части способов развития карьеры отличаются в зависимости от их профессии:
 

● хотят пройти внутреннее или внешнее обучения работники сферы продаж и клиентского сервиса (85%), административный персонал и работники финансовых отделов (по 84%);

● полную профессиональную переподготовку хотят получить производственники (72%)

● юристы чаще всех остальных хотят получать приоритет на вакансии своей компании (60%), прежде чем компания начнет искать кандидатов на внешнем рыке труда

● в сфере маркетинга, рекламы и PR особенно востребованы программы наставничества (69%) и корпоративные библиотеки (37%);

● готовы перейти в другой отдел или даже переехать в другой город ради повышения чаще финансисты и бухгалтеры (36%);

● учиться новому в карьере и повышать квалификацию особенно сильно хотят рабочие и сотрудники розничной торговли 65% и 66% соответственно
 

При этом на сегодняшний день программы карьерного роста сотрудников в том или ином виде доступны лишь половине опрошенных жителей Самарской области (50%). Еще треть (33%) сообщили, что у них в компании нет ничего подобного, а 3% добавили, что такие бонусы доступны ограниченному числу лиц. 15% не знают, есть ли в компании программы развития.
 

Среди тех, кому доступны программы карьерного роста 35% рассказали, что они могут пройти повышение квалификации с помощью внутреннего или внешнего обучения. Чаще всего это доступно в сферах науки и образования (52%), а также добычи сырья (50%). Кроме того, 23% добавили, что у них в компании есть поддержка ментора или наставника, у 10% доступна профессиональная переподготовка за счет компании, еще у 10% есть доступ к корпоративной библиотеке.
 

Россияне также успевают обучиться новому самостоятельно
 

“С момента запуска возможности подтверждения навыков на hh.ru в 2023 году, почти 4 млн россиян решили подтвердить различные профессиональные знания. Наиболее часто за последние годы работающие россияне заходили в тесты по английскому языку (более 2,9 млн заходов в тесты). На втором месте по популярности у работающих граждан - MS Excel (670 тыс. попыток), на третьем оказалась система API, знание по которой за последние три года решились подтвердить почти 200 тыс. пользователей.
 

Кроме того, россияне совершили 2 млн прохождений оценки по ИТ-навыкам, более 993 тыс. талантов начали прохождение ИТ-тестов и каждый третий или более 330 тыс. уже успешно подтвердили ИТ-навыки”, - отмечает Марина Дорохова, руководитель направления “Навыки и карьера” hh.ru.
 

При этом с начала 2026 года россияне также активно взялись за “прокачку” навыков. И одними из самых популярных для подтверждения оказались такие навыки как:
 

● MS Excel для подтверждения выбрали еще более 10 тыс. соискателей с начала года

● система гибкого планирования и взаимодействия с заказчиками (agile project), здесь тесты прошли уже более 6,5 тыс. человек

● копирайтинг остается интересным даже несмотря на активное развитие ИИ, по этому направлению подтвердили свои знания более 3,1 тыс. пользователей

● усилили свои резюме подтверждением навыков по Autocad еще почти 3 тыс. россиян
 

“Подобное стремление усилить свои позиции на рынке через проверку знаний - это один из ярких трендов последних лет. И этим пользуются обе стороны рынка труда. И соискатели, которые проходят тесты, подтверждающие их проф. навыки с нарастающей динамикой каждый год. И работодатели, которые в 66% случаев используют фильтр по навыкам в процессе подбора персонала. При этом каждая пятая российская компания делает это постоянно и наиболее активно это проявляется в ИТ-сфере. Здесь 25% компаний признают, что отсеивают нужных кандидатов в первую очередь по подтвержденным навыкам”, - отмечает Марина Дорохова, руководитель направления “Навыки и карьера” hh.ru.
 

Опрос проходил среди 2 тыс. соискателей, в том числе из Самарской области
Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
49% самарцев считают себя интернет-зависимыми
19 марта 2026, 10:59
49% самарцев считают себя интернет-зависимыми
Чаще других на симптомы зависимости жалуется молодежь до 35 лет: 54% опрошенных ответили «однозначно да» или «скорее да». Общество
213
Каждый третий житель Самары (38,6%) считает, что ипотека скрепляет брак
19 марта 2026, 10:01
Каждый третий житель Самары (38,6%) считает, что ипотека скрепляет брак
Самый распространённый аргумент – сложность раздела имущества (24%). При этом, чем счастливее брак, тем меньше самарцы связывают его устойчивость с финансовыми... Общество
234
каждый второй россиянин платит наличными по просьбе продавцов
18 марта 2026, 13:40
Каждому второму россиянину предлагали оплатить покупку наличными
Чаще всего оплату наличными просят в небольших магазинах у дома — об этом сообщили 46% респондентов. Общество
549
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре усилят работу общественного транспорта в день футбольного матча 19 марта
19 марта 2026  13:07
В Самаре усилят работу общественного транспорта в день футбольного матча 19 марта
189
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
18 марта 2026  13:03
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
414
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
18 марта 2026  12:00
Иван Носков: «Наша задача — независимо от сезона добиться от всех служб ответственного подхода к работе в интересах жителей»
366
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
18 марта 2026  10:21
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией
1081
Во вторник, 17 марта, в повестку оперативного совещания облправительства был вынесен вопрос о регулировании сферы содержания и благоустройства территорий Самарской области.
17 марта 2026  17:35
В Самарской области контролировать благоустройство будут с помощью спецкомплексов фотовидеофиксации
675
Весь список