Самарцев предупреждают: вовремя переданные показания и оплаченные счета помогают избежать лишних расходов

Первые 30 дней просрочки штрафов не начисляют — это льготный период. Но с 31-го дня начинают капать пени:

• С 31 по 90 день — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.

• С 91 дня — 1/130 ставки.

До конца 2026 года действует особый порядок: пени рассчитываются исходя из значения ключевой ставки в 9,5% годовых (ставка на 27 февраля 2022 года). Это сделано, чтобы защитить граждан от непомерных штрафов при высокой ключевой ставке.

Что будет, если не передавать показания

Если не передавать показания счётчиков, первые три месяца расчёт будет идти по среднемесячному потреблению. А дальше — по нормативу с учётом повышающего коэффициента.

Платить по нормативу без счётчика невыгодно: он почти всегда выше реального расхода. А если ещё действует повышающий коэффициент, то итоговая сумма вырастает в разы. Например, за холодную воду коэффициент может достигать 3.

Чтобы не переплачивать, подавайте показания и оплачивайте счета вовремя - каждый месяц.