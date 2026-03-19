Россиян предупредили о самой мощной магнитной буре

К концу 19 марта на Земле прогнозируется наиболее мощная за последние два месяца магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

«Сегодня ожидается начало магнитной бури, которая по прогнозу должна стать самой сильной с середины января текущего года», — указано в сообщении пресс-службы XRAS. Оно опубликовано в telegram-канале.

Отмечается, что за последние сутки прогноз несколько раз пересматривался, и каждый раз в сторону усиления. Сейчас ожидается, что период геомагнитных возмущений продлится около шести дней — до вторника, 24 марта. Самые сильные события прогнозируются с 19 по 21 марта, когда Землю достигнут два крупных выброса плазмы. Затем, с 22 по 24 марта, сохранится более слабое воздействие, связанное с корональными дырами, пишет URA.RU.

За март уже происходили две магнитные бури. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщали, что она началась 14 марта около 00:00 по московскому времени. Причиной этому стало резкое повышение скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. Об этом сообщала «Национальная Служба Новостей».