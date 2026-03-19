Участники региональной стажировки Высшей школы госуправления посетили Жигулевскую долину

Технопарк «Жигулёвская долина» с рабочим визитом посетили участники региональной стажировки флагманской программы Высшей школы государственного управления Президентской академии «Мастер государственного управления для руководителей». В составе группы – управленцы, представители органов власти, бизнеса, учебных заведений из Херсонской области, ДНР, Оренбургской области, Кузбасса, Москвы и Московской области.

Программа направлена на решение актуальных управленческих задач, стоящих перед органами исполнительной властью в регионах. В течение недели команда экспертов совместно с областным правительством разрабатывает решения по оптимизации процессов в органах власти при помощи искусственного интеллекта.

Участники стажировки посещают региональные предприятия, университеты, инвестплощадки, объекты в сфере культуры и инноваций.

В Тольятти они познакомились с инфраструктурой технопарка «Жигулёвская долина», а также с экосистемой поддержки инноваций региона. Технопарк стал одной из площадок, на примере которой участники программы погрузились в специфику решения актуальных задач регионального управления.

«ИИ-решения для госуправления» – под таким общим названием свои проекты представили резиденты технопарка: компании «ТАКО», «Квантор», «ВПК Поток», «Союз Энергетиков Поволжья».

Директор ООО «ТАКО» Александр Голодяев познакомил с опытом ИИ-бота. Бот был разработан для мессенджера Max совместно с ИТ-компанией «Квантор». Этот бот был использован в декабре прошлого года в рамках Прямой линии губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Внедрение ИИ для сбора обращений жителей стало новым этапом в повышение качества работы с гражданами, сбору обратной связи и выявления точек роста региона. Все собранные материалы позволили качественно обработать обращения и распределить запросы по профильным региональным министерствам и ведомствам.

Специалисты технопарка также рассказали о применении возможностей искусственного интеллекта в работе площадки.

«Мы увидели примеры проектов, которые могут быть реализованы в разных регионах нашей страны. Представленные резидентами «Жигулёвской долины» наработки, от социальных проектов до технологических решений в сфере кадровой работы, имеют большой потенциал для внедрения с процессы госуправления на местах. И мы отметили для себя готовность резидентов к плодотворному сотрудничеству, получили полезные контакты разработчиков», — подчеркнула директор по развитию партнерств и специальных проектов Высшей школы экономики Екатерина Албегова.

Напомним, что установочную встречу с командой управленцев провел заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко. Он рассказал участникам стажировки о промышленном потенциале региона, о традиционных отраслях и новых перспективных направлениях развития — беспилотной авиации, пищевой промышленности, фармацевтике и др.

Итогом недельной стажировки станет региональная предзащита проекта, а в мае разработанная стратегия будет представлена аттестационной комиссии. Предложенный план координации управленческих решений будет внедрен в работу органов власти и бюджетных учреждений.

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области.