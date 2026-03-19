Виталий Шабалатов провел заседание Самарской областной трёхсторонней комиссии

В среду, 18 марта 2026 года, состоялось заседание Самарской областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством первого заместителя Губернатора Самарской области – председателя Правительства Самарской области Виталия Шабалатова.

Участие в заседании приняли представители сторон социального партнерства – Федерации профсоюзов Самарской области, Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», органов исполнительной власти.

«Безусловно, одним из основных социально значимых вопросов для Самарской области, как и для каждого субъекта Российской Федерации, является социальная и трудовая адаптация участников специальной военной операции», – открыл заседание Виталий Шабалатов.

О работе по социальной адаптации и трудоустройству граждан, вернувшихся из зоны СВО, доложила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая. Она отметила, что в нашем регионе действует комплекс мер поддержки в различных направлениях деятельности: социальной, медицинской, культурной, спортивной и общественной. Все органы исполнительной власти реализуют мероприятия по реабилитации и адаптации участников специальной военной операции совместно с филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества» по Самарской области. Эта работа находится под личным контролем губернатора Вячеслава Федорищева.

На постоянной основе проводится расширенная диспансеризация ветеранов. «По итогам 2025 года Самарская область занимает лидирующую позицию среди всех субъектов Российской Федерации по количеству ветеранов, направленных на второй этап диспансеризации», – сообщила Оксана Щербицкая.

В прошлом году диспансеризацию в регионе прошли более 2700 ветеранов. Полученные результаты обследования позволяют медицинским организациям своевременно направлять ветеранов на санаторно-курортное лечение, медицинскую реабилитацию и бесплатное зубопротезирование.

К наиболее востребованным мерам нефинансовой поддержки относится оказание психологической помощи – в 2025 году ее получили свыше 5 тысяч участников СВО и членов их семей, в текущем году уже более тысячи человек. Психологическая помощь для граждан доступна как в очном, так и в онлайн-формате.

По инициативе главы региона реализуется проект комплексной поддержки участников СВО и их семей «Сердце Воина». За 2025 год было оказано более 660 консультаций.

Что касается финансовых мер помощи, на территории Самарской области действуют 47 мер социальной поддержки для участников СВО и членов их семей. В 2025 году ими воспользовались более 28 тысяч человек. Среди них – единовременная выплата, предоставляемая гражданам, заключившим контракт, единовременная выплата за ранение, единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей взамен земельного участка, льгота по уплате транспортного налога. В 2025 году социальным контактом воспользовались 49 участников СВО, в текущем году заключено 11 социальных контрактов.

В Самарской области ведется комплексная работа, направленная на содействие в трудоустройстве участников СВО.

По решению губернатора Вячеслава Федорищева с 2024 года в Самарской области для участников специальной военной операции реализуется кадровая программа «Школа героев», которая является продолжением федерального проекта «Время героев», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Региональная программа построена по аналогии с федеральной: четыре очных модуля и дистанционное обучение. Ее отличительной чертой является включение в работу наставников из числа членов Правительства Самарской области, депутатов и глав муниципальных образований. Второй поток, стартовавший в июне 2025 года, объединил 40 ветеранов СВО. Защита выпускных проектов намечена на май текущего года. По итогам каждый получит диплом о профессиональной переподготовке.

В мае прошлого года принят региональный закон, обеспечивающий квотирование рабочих мест для возвратившихся ветеранов. Разработаны и внедрены цифровые сервисы: информационный ресурс с одноименным чат-ботом «САМАРА – РАБОТА ДЛЯ СВОих» и мультисервис «Трудовая инклюзия».

Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова сообщила, что занятость ветеранов СВО, возвратившихся в Самарскую область, достаточно высока и составляет 79%. Большое внимание уделяется профессиональному обучению участников специальной военной операции, в том числе с инвалидностью.

В связи с тем, что наибольшие сложности возникают с трудоустройством участников СВО, проживающих в отдаленных муниципальных районах и имеющих ограничения по состоянию здоровья, планируется внесение изменений в Закон Самарской области по квотированию рабочих мест для трудоустройства этой категории граждан в части обязательного наличия вакансий, предусматривающих удаленный (дистанционный) характер работы.

Также Ольга Фурсова подчеркнула необходимость адресного взаимодействия с работодателями по трудоустройству участников специальной военной операции на вакансии, для которых нужны специфические компетенции: бдительность, знание тактики, физическая подготовка, умение обращаться со средствами связи и наблюдения. Этому направлению отвечает активно развивающаяся в регионе отрасль производства и управления беспилотными летательными аппаратами, в связи с чем предусмотрена активизация обучения ветеранов СВО по программам управления БПЛА.

На заседании комиссии также обсудили вопрос о мерах поддержки промышленности Самарской области в 2026 году. Среди них создание рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов, субсидии и налоговые льготы, инвестиционный налоговый вычет для ряда категорий инвесторов, меры поддержки для повышения производительности труда, инструменты господдержки развития промышленной инфраструктуры. Отдельное внимание уделяется поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. В целях развития предпринимательства сформирована многоканальная система поддержки, охватывающая все этапы бизнеса – от запуска до масштабирования. Центры «Мой бизнес», расположенные во всех городских округах области, предлагают бесплатные консультации по широкому спектру вопросов, включая ведение хозяйственной деятельности для промышленных предприятий.

