«Иволга» - серебряный призер турнира «Будущее зависит от тебя»

В Казани состоялся зональный этап всероссийских соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя». В турнире участвуют команды воспитанников детских домов и школ-интернатов.



Это самый масштабный федеральный спортивный проект для детей, находящихся на попечении государства. Он направлен не только на их физическую подготовку, но и на развитие коммуникативных навыков, мотивации к обучению, выбору будущей профессии.



В турнире приняли участие команды из Самары, Тольятти, Оренбурга, Ульяновска, Альметьевска и других городов Приволжского федерального округа.



В младшей возрастной группе команда «Единство» из Тольятти поделила 5-6-е места.



В старшей возрастной группе команда «Иволга» из Самары под руководством тренера Максима Баринова завоевала серебряные медали. Лучшим бомбардиром турнира признан Дамир Рахматов.





