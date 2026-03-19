В СОУНБ состоится встреча-концерт памяти М.Н. Поберёзкина, профессора СГЭУ

В сентябре 2024 года шесть хулиганов на улице в Самаре, действуя из хулиганских побуждений группой лиц, удерживали и избивали трех подростков.
Шестерых самарцев осудили за избиение подростков
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
Первая модель российского автомобильного бренда Volga - кроссовер К50 - поступит в продажу в России летом 2026 года.
Первая модель кроссовера Volga К50 поступит в продажу в России летом 2026 года
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев».
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
Специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» познакомили представителей официальной делегации города Спитак (Армения) со спецификой работы Центра мониторинга качества.
«ЭнергосбыТ Плюс» презентовал Центр мониторинга качества делегации из республики Армения 
В ходе рабочего визита в Кинельскую ЦРБ министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил строящееся здание новой поликлиники.
Современный медицинский центр: минздрав контролирует подготовку новой поликлиники в Кинеле
22 и 25 марта в Самаре, в театре для детей и молодежи «Мастерская», состоится премьера спектакля «Васса Железнова. Мать» по первой редакции одноимённой пьесы Максима Горького.
Премьера спектакля «Васса Железнова. Мать» состоится в Самаре
С 07:00 20 марта до 06:30 24 марта будет ограничено движение транспорта по улице Куйбышева от улицы Ленинградской до улицы Венцека.
В Самаре частично перекроют улицу Куйбышева для ремонта теплосети
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
В Самаре музей «Заварка» организует фотопрогулку «Детально»
В СОУНБ состоится встреча-концерт памяти М.Н. Поберёзкина, профессора СГЭУ

220
20 марта в Самарской областной научной библиотеке состоится встреча-концерт памяти М.Н. Поберёзкина, профессора СГЭУ.

20 марта в Самарской областной научной библиотеке состоится встреча-концерт памяти М.Н. Поберёзкина, профессора СГЭУ.

Михаил Наумович, доктор медицинских наук и академик МАНЭБ, был одним из любимых профессоров Самарского государственного экономического университета для многих поколений студентов. Он посвятил работе в вузе более 46 лет, возглавлял кафедру безопасности жизнедеятельности, получил звание отличника здравоохранения СССР, почётного работника высшего образования РФ и заслуженного работника высшего образования Самарской области. Ученики и коллеги помнят Михаила Поберёзкина как талантливого педагога и видного представителя отечественной эпидемиологии.

Творческий вечер «Есть только миг между прошлым и будущим» приурочен к 100-летию со дня рождения Михаила Наумовича. Гостям встречи расскажут о жизни и трудовой деятельности учёного. Рассказ будет сопровождаться концертом в исполнении преподавателей, концертмейстеров и студентов Самарского государственного института культуры и Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова.

Ведущими вечера станут внучка профессора, кандидат искусствоведения, доцент СГИК Анна Лазанчина и его дочь, преподаватель Самарского музыкального училища Татьяна Поберёзкина.

«Это был очень целеустремлённый, жизнелюбивый, общительный человек. Всегда открытый к диалогу и готовый помочь, поддержать. К тому же у него было незаурядное чувство юмора даже в преклонном возрасте, студенты очень его любили, – вспоминает Татьяна Поберёзкина. – Папа прожил долгую и активную жизнь, и я думаю, он может стать очень поучительным примером для молодого поколения».

На концерте будут исполнены любимые произведения М.Н. Поберёзкина – сочинения композиторов разных эпох от И.С. Баха до Р. Шумана и П.И. Чайковского, песни из советских кинофильмов («Эхо любви» из к/ф «Судьба», «Романс Рощина» из к/ф «Разные судьбы», «Я люблю тебя, жизнь»).

В концерте заняты педагоги, концертмейстеры и воспитанники Самарского государственного института культуры. Публика услышит вокалисток Наталию Филиппову и Евгению Собрину, а также Владимира Грабанова – солиста хора «Поющая эскадрилья». Анна Лазанчина (флейта), Анна Половнева (фортепиано) и Анна Теплинская (виолончель) подарят слушателям изысканную игру. Особого внимания заслуживает Татьяна Поберёзкина, которая предстанет сразу в двух амплуа: она не только исполнит вокальную партию, но и выступит как органистка.

20 марта 2026 года в 18:00, отдел искусств, 2 этаж Самарской областной универсальной научной библиотеки.

Встреча пройдлет в рамках проекта «Самарская губерния в лицах», приуроченного к 175-летию региона.

12+

 

Фото:  минкульт СО

 

 

