В СОУНБ состоится встреча-концерт памяти М.Н. Поберёзкина, профессора СГЭУ

20 марта в Самарской областной научной библиотеке состоится встреча-концерт памяти М.Н. Поберёзкина, профессора СГЭУ.



Михаил Наумович, доктор медицинских наук и академик МАНЭБ, был одним из любимых профессоров Самарского государственного экономического университета для многих поколений студентов. Он посвятил работе в вузе более 46 лет, возглавлял кафедру безопасности жизнедеятельности, получил звание отличника здравоохранения СССР, почётного работника высшего образования РФ и заслуженного работника высшего образования Самарской области. Ученики и коллеги помнят Михаила Поберёзкина как талантливого педагога и видного представителя отечественной эпидемиологии.



Творческий вечер «Есть только миг между прошлым и будущим» приурочен к 100-летию со дня рождения Михаила Наумовича. Гостям встречи расскажут о жизни и трудовой деятельности учёного. Рассказ будет сопровождаться концертом в исполнении преподавателей, концертмейстеров и студентов Самарского государственного института культуры и Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова.



Ведущими вечера станут внучка профессора, кандидат искусствоведения, доцент СГИК Анна Лазанчина и его дочь, преподаватель Самарского музыкального училища Татьяна Поберёзкина.



«Это был очень целеустремлённый, жизнелюбивый, общительный человек. Всегда открытый к диалогу и готовый помочь, поддержать. К тому же у него было незаурядное чувство юмора даже в преклонном возрасте, студенты очень его любили, – вспоминает Татьяна Поберёзкина. – Папа прожил долгую и активную жизнь, и я думаю, он может стать очень поучительным примером для молодого поколения».



На концерте будут исполнены любимые произведения М.Н. Поберёзкина – сочинения композиторов разных эпох от И.С. Баха до Р. Шумана и П.И. Чайковского, песни из советских кинофильмов («Эхо любви» из к/ф «Судьба», «Романс Рощина» из к/ф «Разные судьбы», «Я люблю тебя, жизнь»).



В концерте заняты педагоги, концертмейстеры и воспитанники Самарского государственного института культуры. Публика услышит вокалисток Наталию Филиппову и Евгению Собрину, а также Владимира Грабанова – солиста хора «Поющая эскадрилья». Анна Лазанчина (флейта), Анна Половнева (фортепиано) и Анна Теплинская (виолончель) подарят слушателям изысканную игру. Особого внимания заслуживает Татьяна Поберёзкина, которая предстанет сразу в двух амплуа: она не только исполнит вокальную партию, но и выступит как органистка.



20 марта 2026 года в 18:00, отдел искусств, 2 этаж Самарской областной универсальной научной библиотеки.



Встреча пройдлет в рамках проекта «Самарская губерния в лицах», приуроченного к 175-летию региона.

